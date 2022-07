Un ecosistema digital gubernamental protegido

El acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y una entidad especializada en seguridad cibernética se perfila como una iniciativa acertada para fortalecer la protección de la infraestructura informática gubernamental.

El servicio que brindará el Centro de Análisis e Intercambio de Información Multi Estatal (MS-ISAC, por sus siglas en inglés) debe sumarse a la implantación de otras medidas rigurosas por parte de la Oficina de Innovación y Servicio de Tecnología (PRITS), en coordinación con las unidades de los sistemas de información de cada instrumentalidad estatal.

Es fundamental que el gobierno cuente con herramientas que permitan el rastreo constante de sus sistemas digitales para prevenir actos delictivos que pueden dañar los programas electrónicos y archivos esenciales para la misión pública. Mucha de la data en poder del Estado constituye información confidencial de personas y empresas. Proveerle salvaguardas es una alta prioridad.

La entidad MS-ISAC, ahora responsable del monitoreo de 150,000 computadoras y servidores del gobierno central, ha sido descrita por el ejecutivo como un componente del Centro para Seguridad en Internet, una organización sin fines de lucro que mantiene acuerdos colaborativos con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Esperamos que el rastreo permita identificar las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica de las agencias de Puerto Rico, así como en las empresas subcontratadas por el Estado para brindar servicios a la población. El objetivo debe ser evitar daños como los registrados a raíz del ciberataque al sistema de AutoExpreso. Debido a esta acción delictiva, clasificada como un “ransonware” o secuestro de datos que inhabilita un sistema operativo, el cobro de peajes quedó paralizado del 16 de abril al 23 de mayo.

Daños perpetrados a sistemas operativos del gobierno, que archiva voluminosa información personal y de otra índole de ciudadanos y empresas privadas, hace imperioso robustecer toda la estructura digital pública mediante programaciones y protocolos seguros.

En tal sentido, urge que el PRITS garantice el cumplimiento, por parte de las entidades públicas y sus contratistas, de las regulaciones que exigen salvaguardas contra los ciberataques a los andamiajes tecnológicos que recopilan y almacenan información de clientes, ya sean ciudadanos o empresas.

A esos fines, se ha señalado la relevancia de la certificación de una agencia acreditadora de seguridad tecnológica en las dependencias estatales. Además, se ha reconocido la necesidad de adiestrar periódicamente al personal gubernamental para evitar interacciones online que faciliten la incursión de elementos delictivos en los programas digitales públicos.

Será indispensable que el rastreo de actividad ilícita y la fiscalización de la entrada y transmisión de datos digitales tengan carácter permanente. El acuerdo con MS-ISAC, con vigencia de un año, no tiene autoridad para monitorear los programas tecnológicos de la rama legislativa ni de los gobiernos municipales. El gobierno deberá ponderar opciones de protección más amplia y a largo plazo de sus sistemas digitales.

Expertos en el campo tecnológico han señalado que ciertos programas que llevan muchos años de uso en entidades públicas y privadas no necesariamente son actualizados periódicamente, lo que puede hacerlos más vulnerables a ataques cibernéticos. No resguardar los archivos o no replicarlos con copias encriptadas, entre otras medidas de seguridad, aumenta la indefensión de los sistemas.

Asegurar el mantenimiento apropiado, y la actualización o renovación periódica de los programas tecnológicos en las dependencias, debe figurar entre las prioridades gubernamentales.

Corresponde al gobierno de Puerto Rico crear una cultura de alta eficiencia en el servicio público que incentive la confianza ciudadana y empresarial. Eso se logra proveyendo una infraestructura tecnológica moderna que brinde seguridad cabal al ecosistema de apoyo de las actividades socioeconómicas en la era digital.