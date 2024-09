Urge debatir con honestidad y seriedad

Por supuesto, el responsable de este inaceptable desenlace fue Trump, cuya fama de farsante no es de ninguna manera inmerecida. En el debate, esta horrible conducta del exmandatario alcanzó niveles insospechados, como la denuncia, totalmente infundada, absurda y, para colmo, peligrosa para las víctimas del ataque, de que inmigrantes haitianos le comen las mascotas a los residentes de una ciudad en Ohio.

Aunque las alegaciones de Trump pueden parecer absurdas, no es poca la gente que, por falta de interés en informarse u otras razones, creen y a su vez siguen propagándo las mismas mentiras tal como papagayos que no piensan. A otros, la hemorragia de mentiras los deja aturdidos, teniendo que buscar, en fuente confiables y no confiables, la manera de aquilatar a desmentir lo dicho por el expresidente.