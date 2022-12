Urge el apoyo regional para resolver la crisis peruana

No hay, ahora mismo, en América Latina, una crisis mayor que la surgida hace más de una semana en Perú, con el llamado autogolpe del presidente Pedro Castillo y el descontento popular que ha provocado violentos enfrentamientos, un número indeterminado de muertes y más de cien heridos. Se vuelven imprescindibles la solidaridad y el apoyo regional.

Lo que iba a ser una alocución de Castillo para defenderse de la moción de censura que se había preparado en su contra en instancias parlamentarias y judiciales devino sorpresivamente en un anuncio que paralizó al país: el presidente, anticipando que lo iban a destituir, ordenaba la disolución del Congreso y proclamaba un gobierno de excepción en el que la nación, desde ese momento, se regiría por los decretos expedidos por el propio presidente.

Perú es un país políticamente muy complicado y lleno de cicatrices de anteriores intentos golpistas y feroces períodos de represión. Por esa razón, entre muchas otras, el arriesgado paso de Castillo no tenía la menor posibilidad de éxito.

En su lugar, el Congreso lo destituyó y fue arrestado. Tratándose de un antiguo maestro rural y líder sindical, que llegó a la presidencia con una agenda cargada de promesas que hacía mucho tiempo que no oía el pueblo peruano, no tardaron en surgir las manifestaciones que exigían su excarcelación, al principio tímidamente, y más adelante con mayor virulencia, lanzándose las multitudes a bloquear carreteras, ocupar aeropuertos y hasta paralizar una central de gas natural.

Se cerraba, con la detención de Castillo, un año accidentado en el que no había podido echar hacia adelante importantes reformas contra la corrupción y a favor de una nueva constitución. Una mezcla de factores, entre ellos su inexperiencia al frente de una estructura como el gobierno del Perú, pero también la mano de enemigos que nunca aceptaron su triunfo sobre la candidata conservadora, Keiko Fujimori, fue obstaculizando la gestión de Castillo. Finalmente se vio acorralado y tomó la peor decisión posible, que incluso desaprobaron varios miembros de su formación política.

Aunque la vicepresidenta Dina Boluarte tomó inmediatamente las riendas del poder, siendo ratificada por el Congreso, la realidad es que el país se halla sumido en la anarquía, y ni siquiera la promesa de Boluarte de celebrar elecciones en 2024, adelantando dos años el calendario oficial, ha calmado la ira popular.

Perú no acaba de encontrar su camino como otros pueblos de la región andina, en los que se han producido cambios político-sociales que, si bien no son del gusto de todos, han logrado preservar una cierta estabilidad. Por eso corresponde a los gobiernos vecinos, y otros que no están tan cerca pero que tienen una influencia determinante en el contexto de las relaciones sudamericanas, iniciar gestiones y buscar alternativas a una crisis que no parece que vaya a amainar si no se convocan, tan pronto como sea posible, elecciones para la presidencia y el Congreso.

Si bien buena parte del electorado votó en 2021 por la oponente de Castillo, al punto que se hizo necesaria una segunda vuelta que el maestro rural ganó “raspando”, por poco más de 44,000 votos, el pueblo peruano está frustrado con la clase política. Este sentimiento es comprensible si se toma en cuenta el número de presidentes que, uno tras otro, han pasado por el Palacio de Gobierno sin dejar otra huella que la corrupción y el saqueo.

Mientras tanto, la oferta del gobierno mexicano de darle asilo a Castillo parece ser la opción más plausible en momentos en que su permanencia en la cárcel no hace más que crispar a una población que, con razón, busca argumentos para desahogarse.

En un Congreso donde también se han producido en estos días agresiones físicas entre parlamentarios, tiene que haber un llamado igualmente responsable a la cordura. En cualquier caso, no hay derecho a presenciar inermes la lenta desintegración del Perú, sin intentar al menos un esfuerzo colectivo por encaminarlo pacíficamente.