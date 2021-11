El accesorio perfecto

Acá entre nos: normalmente no soy muy fanática de cuando la gente lleva puesto un artículo de ropa o un accesorio igual al de otra persona. Creo que hay dos tipos de personas, las que se toman la foto con su “gemela” ese día tan desafortunado, y hay quienes que, como yo, prefieren esconderse por el resto del día y quemar la camisa. Pero hace poco me di cuenta que estoy #twinning con alguien, y a la verdad que me gusta un poquito…