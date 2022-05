Cuentapropista vs. empleado: las dos caras de la moneda

El artículo “If you are Getting a W-2, You’re a Sucker”, concluye que las personas que son empleadas están en una situación contributiva más vulnerable que los cuentapropistas. Esta percepción causa que en muchas ocasiones las personas estén inclinadas a preferir ser cuentapropistas. La flexibilidad de ser cuentapropista ha sido bienvenida luego de la pandemia y por el aumento en interés en el Gig Economy.