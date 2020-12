El COVID-19 y la transformación del dinero a futuro

Detesto pagar con efectivo pues no me gusta que me den cambio con monedas. No acostumbro a cargar monedas y como muchos de ustedes, las guardo y nunca las cambio o deposito. Por eso veo como una de las pocas cosas positivas de la pandemia que se haya popularizado el uso de medios digitales para pagar.