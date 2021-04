Evasión de impuestos: un asunto que hay que estudiar

La evasión contributiva se define como la porción de los impuestos que bajo el esquema legal vigente debieron ingresar en las arcas fiscales y no lo hicieron. O sea, que había una obligación legal de pagar un impuesto y no se cumplió con ella. El medir la evasión supone unos retos inmensos, pues obviamente el que no paga impuestos trata de esconder dicho hecho.