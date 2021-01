La segunda ronda de PPP, sus cambios y las nuevas implicaciones

Probablemente una de las iniciativas más populares de la legislación federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES”) fue el programa de préstamos condonables conocido como Paycheck Protection Program (“PPP1”). Por lo que no fue sorpresa que la legislación federal aprobada el pasado 27 de diciembre, el Consolidated Appropriations Act, 2021 (“CAA”), hiciera ciertos cambios al PPP1 y añadiera una segunda ronda de estos préstamos (“PPP2”) para ciertos negocios elegibles. Algunos incentivos de CARES y CAA requerían que el negocio estuviera sujeto a órdenes parciales o totales de cierre. Ese requisito no es aplicable para fines de los PPP1 y PPP2.