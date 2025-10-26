Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Pymes, la clave silenciosa para el éxito de “reshoring”
Si realmente queremos que ese retorno de operaciones impulse una transformación económica duradera, debemos enfocar la mirada en un jugador silencioso: las pequeñas y medianas empresas, señala Noé Crespo
26 de octubre de 2025 - 6:31 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.