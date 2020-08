En la cuenta regresiva y Charlie dominando

Palabra: política

Significado: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas.

Etimología: Viene del griego πολις (polis =ciudad).

Tick-Tock… 9 de agosto de 2020… 8:00 a.m… colegios de votación… cita primarista en el PPD y el PNP… Tick-Tock.

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces” - Winston Churchill

En política nada es inamovible y a veces la sorpresa nos asalta sin piedad.

Cuando Charlie Delgado anunció que aspiraría a encabezar la papeleta del PPD al cargo de gobernador muchos dentro de la Pava chiquitearon su capacidad de llegar al electorado. Lo tildaron de desconocido y ya. Ahora que está al frente de todas las encuestas y sondeos, que desde hace dos meses supo mantener su moméntum con firmeza, el mecanismo es el ataque directo de sus contendientes, como se pudo observar en el debate que el alcalde de Isabela protagonizó junto al senador Eduardo Bhatia y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. No les queda de otra. Esta es una campaña política y así funciona ese mundo. El único que cambió su discurso fue Aníbal Acevedo Vilá, que se pasaba diciendo en su programa radial que la batalla política estaba entre Bhatia y Carmen Yulín, porque a Charlie no lo conocían y eso era muy cuesta arriba. Lo ignoraba, sí. Lo sacaba de sus ecuaciones de análisis. Ahora su estrategia es decir que eso lo decidirá el pueblo popular y es así la forma más cautelosa de moverse en este punto de la campaña, porque si se consuma lo que las encuestas y los sondeos revelan, Charlie se convertiría en su jefe político y compañero de papeleta por el Partido Popular Democrático en las elecciones de noviembre próximo.

Ironías de la vida… pero así es el mundo, redondo y dando vueltas sin parar.

Carmen Yulín, una mujer muy dotada de verbo, está explotando los últimos cartuchos enfrentando a sus contendores de frente. A 48 horas de las primarias no creo que consiga los suficientes votos para alcanzar a sus colegas en la casa roja de la Pava. Su segundo cuatrienio fue nefasto y el abandono de lo que ella llama “mi carta de presentación”, que es el municipio de San Juan, está ahí a la vista de todos.

“Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez” - John A. Lincoln

Desde hace dos meses advertí que Carmen Yulín se había escocotao en las encuestas internas y hoy me reafirmo en lo que dije en ese momento: ella está de salida. Ahora, cuando eso ocurra la pregunta es: ¿seguirá trabajando para el aspirante que gane dentro de las filas del PPD? Yo no lo sé, aunque me inclino a pensar que no porque ella misma dijo que la candidatura de Alexandra Lúgaro en Victoria Ciudadana representa lo mismo que ella visualiza para el país. Vamos a estar pendientes a eso para ver si el abrazo al slogan de Pan, Tierra y Libertad de la Pava, que ha usado durante su campaña electoral y que durante el debate del jueves enterró, fue genuino o solo lo usó para atraer el voto del corazón del rollo.

Y el desplante que le hizo a Charlie al final de ese encuentro es solo otra muestra del carácter de la alcaldesa de San Juan. Fatal.

Bhatia, por el contrario, tiene una parte del ala conservadora del PPD de su lado. A lo que se llama el establishment, y esos líderes, como Sila Calderón, siempre tienen aliados importantes a considerar. La batalla es entre Bhatia y Charlie y es así desde que arrancó la campaña. Lo he dicho constantemente y hoy me reitero en eso.

Charlie tiene muchas probabilidades de prevalecer, contra viento y marea.

¿Qué pueden hacer a estas alturas Charlie y Bhatia? Mover a los electores a los colegios de votación y fiscalizar cada sufragio que se emita.

El PPD se crece al haber abierto este proceso a unas primarias por vez primera, pero, ojo, sigue moviéndose una masa de votantes grande que no se identifican con el partido y que se desplaza con facilidad detrás de la figura que entiendan encaja con su visión de gobierno y de país.

En el PNP, la contienda entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi parece inclinarse al excomisionado residente en Washington. Él consiguió una alianza poderosa con Jenniffer González, que es una de las líderes que domina en materia de política con más simpatías y lealtades dentro de su colectividad. Y cuenta con uno de los funcionarios de mayor pericia en el campo electoral: Edwin Mundo.

La gobernadora ha apostado por ir dando aumentos salariales a última hora. Eso pudiera funcionar en un pequeño grupo, pero la sagacidad del electorado hoy en día está cimentada en otros valores, como la estabilidad del país. Ella, por supuesto, no representa eso o al menos no es lo que ha demostrado durante el año que ha ocupado el Palacio de Santa Catalina.

“Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacerse es no despegar los labios” - Abraham Lincoln

Su gran debilidad es su récord de mentiras y deslealtad con muchos líderes de la Palma. Su carta de desatino, un equipo electoral flojo porque la mayoría se movió a conformar el ejército de vigilantes que Mundo logró aglutinar en un dos por tres. El que sabe, sabe, y el que no, pues no.

Ahora Wanda Vázquez ha sacado la baraja de víctima, de que es una mujer atacada y ofendida por su opositor Pierluisi… Me da mucha risa esto, sí. Me río porque es muy osada al aventurarse a decir algo así, con lo que ha demostrado desde el trono del poder. A estas alturas, esa estrategia de pena no es una carta de triunfo, así que debe buscar otra táctica para llegar al electorado, si es que aún le queda alguna. Tantas decepciones amontonadas le pasarán factura a la gobernadora que, de paso, se negó a debatir con Pierluisi y con ello, le robó la oportunidad a ese electorado estadista de tener propuestas suyas para compararlas con las de él.

Y no voy a entrar en el caso contra la gobernadora ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente porque ese proceso apenas comienza.

Hay indecisos todavía y en política el tiempo tiene la capacidad de producir hasta el último segundo.

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto” - Georg C. Lichtenberg.

Tick-Tock… 9 de agosto de 2020… 8:00 a.m… colegios de votación… cita primarista en el PPD y el PNP… Tick-Tock.