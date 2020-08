Pregonero en tiempos de política, austeridad y pandemia

Palabra: pregonero

Significado: Oficio antiguo en el que una persona o funcionario difunde en voz alta todo lo que quería hacer saber a la población.

Etimología: Proviene del latín

“Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes” - Aristóteles.

Hablamos de inteligencia artificial no como una posibilidad sino como algo que es una realidad. Muchas transacciones se realizan con Bitcoin, una moneda virtual que no tiene atadura alguna a los bancos. Las redes sociales son las plataformas que sustituyeron a las plazas públicas, donde los ciudadanos se sentaban a hablar y defender sus ideales, así como condenar abiertamente lo que consideran que está mal. Los celulares dominan los pasos de la mayoría hoy en día y entre sus aplicaciones discurre nuestro diario vivir con un toque dactilar. Y desde hace 10 años que comenzó a nacer una nueva generación llamada Alfa: seres humanos que no tendrán contacto alguno al mundo analógico y que se moverán en un entorno social 100% digital.

Con la pandemia de COVID-19, lo poco que estaba fuera de la frontera digital cedió a la tecnología porque no había de otra. La campaña política en Puerto Rico se centró en esos adelantos y prácticamente todos se han rendido a la necesidad de llegar a la gente mediante ese mundo high definition del que somos parte.

Como el contacto directo con la gente es cuesta arriba, vemos a un Miguel Romero, aspirante a la poltrona municipal de San Juan por la Palma, llevando su mensaje a través de una grabación que le entregan al electorado llamando por teléfono.

Podemos ver a la comisionada residente Jenniffer González transmitiendo sus logros en conseguir fondos federales y explicando cómo deben solicitarse a través de Facebook Live, un mecanismo que Pedro Pierluisi también ha usado para dar a conocer sus visiones para el país.

Tienes a un Aníbal Acevedo Vilá prendiendo la cámara de su computadora para expresarse o hacer un junte con otros aspirantes del PPD, como una forma de avivar a su electorado a moverse a las urnas.

La gobernadora Wanda Vázquez no ha descansado en tener a la prensa detrás todo el tiempo como publicidad gratuita, porque ciertamente le ha ido súper mal. Por las calles ves billboards de campaña o rótulos pegados en los postes, como los de ella y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En los pueblos se oyen periódicamente guaguas con bocinas dando a conocer a novatos y pidiendo el voto de incumbentes que vuelven a aspirar en estas elecciones generales con mensajes generales grabados.

Las caravanas están proscritas como mecanismo de avivamiento porque generan aglomeración de personas.

“Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien” - Nelson Mandela

Pero de todas las estrategias que he visto para intentar llegar a los electores en tiempos tan complejos, me resulta tan interesante que existan aspirantes a puestos electivos que no solo limiten su tiempo en navegar por los mares digitales, sino que por la falta de dinero suficiente para dar a conocer sus visiones y propuestas al electorado, han apostado parte de sus fichas estratégicas por uno de los oficios más antiguos: el pregonero. Es el caso del abogado Samuel González, quien aspira por vez primera a ocupar un escaño por acumulación en el Senado bajo la insignia del PPD.

Cada día, monta dos bocinas en su guagua pick up, se estaciona en una esquina y con un micrófono se presenta a la gente e inicia una conversación con los que se detienen a hablarle, con el distanciamiento y las medidas de precaución requeridas.

“La manera que pasamos nuestro tiempo define quiénes somos” - Jonathan Estrin

Por lo general Samuel González está solo, sin fotógrafo ni videógrafo. Sin avanzadas ni caravanas. Usa su tiempo para ver a la gente directamente a los ojos. Y no es que sea ajeno a ese entorno de proselitismo, porque fue el encargado de las operaciones de campo durante la campaña del exaspirante a la gobernación, David Bernier. No es que sea un total desconocido y por eso es que asombra su estrategia: fue líder estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, dirigió Parques Nacionales llevando siempre un sombrero distintivo de su cargo y campañas muy efectivas en defensa del zoológico de Mayagüez.

¿Por qué invertir el tiempo en pararse solo en las esquinas de pueblos, barrios o comunidades a hablarle a la gente? Pues, estoy convencida de que lo hace porque es la forma más directa, eficaz y barata de hacer campaña política en los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. En los tiempos de austeridad. En los tiempos de caos e incertidumbre. En los tiempos de vulnerabilidad que sufrimos y en los que, a pesar de la tecnología y sus grandes avances, aún mirar directamente a los ojos a un semejante tiene un significado mucho más profundo y emotivo que un emoji.

“La ley, la democracia, el amor… Nada tiene más peso sobre nuestras vidas que el tiempo” - Winston Churchill.