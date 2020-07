Wanda Vázquez y un boleto al inframundo

“Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía”, Anaxágoras.

Wanda Vázquez pensó que solo zarandeando unos papeles frente a las cámaras era suficiente para que todos creyeran que el exjuez Rubén Vélez Torres estaba inhabilitado de votar a favor de que se iniciara una pesquisa en su contra bajo el alegato de que este hacía campaña a favor de su rival político Pedro Pierluisi y bajo la aseveración de que entre esos papeles tenía la “evidencia” para así probarlo.

Al vencerse el término que le dio la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) para que les sometiera formalmente la famosa “evidencia”, esta no llegó. No existe una sola foto del otrora magistrado en un chijí-chijá de corte político. No hay prueba documental. No hay prueba oral. No hay prueba testimonial. Y como no hay prueba, más allá de haberle dado “like” a una página de Pierluisi, le declararon un “no ha lugar” a su recurso que buscaba que no se investigue si cometió un delito al haber tomado represalias contra la exsecretaria de Familia, Glorimar Andújar, destituyéndola por esta haber suspendido sumariamente a la entonces titular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones, ante querellas de que usaba suministros para los damnificados de los terremotos con fines politiqueros.

La gobernadora se equivocó… otra vez.

¿Cómo puede Wanda Vázquez seguir acumulando mentiras y contradicciones si su credibilidad tocó fondo y llegó a lo más bajo: a cero? ¿Es que halló espacio cavando profundo hacia el inframundo? Y lo digo porque en la superficie no puede extender más el chicle de la falsedad.

Y ahora resulta que ella, después de zarandear esos papeles, atacar a sus fiscalizadores y hasta nombrar un exjuez para llenar una vacante en el FEI justo cuando arrancó la investigación en su contra, no tiene nada más que decir porque y que eso no es lo que le interesa a los puertorriqueños. Wow… como si conocer los detalles de una investigación contra una aspirante a gobernarnos por cuatro años no le importara a la gente. Este tema sí que le concierne al país y aún más si viene de una persona que es desmentida constantemente.

“Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias”, Pablo Neruda.

Solo hay que echar una ojeada a la cronología del caso para ver claramente la radiografía.

4 de julio: Wanda Vázquez bota a la secretaria de Justicia, Dennise Longo, y nombra como su sucesora a Wandymar Burgos, quien manda a parar las seis cajas de evidencia que llegaron al FEI antes de ser selladas oficialmente por el ente investigador de funcionarios públicos.

7 de julio: Longo revela que la gobernadora le pidió la carta de renuncia porque se enteró que la estaban investigando en Justicia desde marzo. Ante la presión pública, el trámite sigue su curso y las cajas de evidencia vuelven a entregarse a la OPFEI para su análisis. En una entrevista radial, Wanda Vázquez erró al admitir que había hablado con personas que entrevistaron en Justicia y que esa gente le había dicho que “ahí no hay nada”. ¿Obstrucción a la justicia?

20 de julio: La OPFEI emite una resolución para darle paso a la pesquisa formal y se confirma que Wanda Vázquez pudo haber violado el Código Anticorrupción por tomar represalias contra la exsecretaria de la Familia y un patrón de presiones indebidas que pudieran constituir negligencia en el cumplimiento del deber. Se asigna el caso a la FEI Leticia Pabón.

22 de julio: Wanda Vázquez pide que se desestime el caso, que de paso no existía porque la investigación acababa de iniciar, por razones políticas del exjuez Vélez Torres, quien junto a la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, concluyeron que la evidencia presentada por Justicia tenía fundamentos firmes para comenzar la pesquisa ante el organismo. Dice que la hija del exjuez hace campaña para Pierluisi. La hija, sí, la hija.

23 de julio: Alegó frente a las cámaras que existía evidencia de que el exjuez había incurrido en actos inapropiados de corte político y es cuando zarandea papeles como parte de su alocución. Alegó en su recurso que Longo firmó los referidos sabiendo que no contaba con la confianza de Wanda Vázquez, pero la División de Integridad de Justicia ya había concluido la pesquisa, que extendió desde marzo hasta junio, y recomendado enviarla ante la OPFEI junto a otros cinco funcionarios, incluyendo a la que la gobernadora intentó proteger: Surima Quiñones.

24 de julio: La OPFEI le ordena que entregue esa evidencia que ella alegó tener y le dio hasta el 27 de julio.

27 de julio: La OPFEI declara “no ha lugar” el pedido de desestimación porque Wanda Vázquez no entregó la evidencia robusta que alegó tener contra el exjuez y porque ya la pesquisa estaba en manos de los FEI asignados. Cuando se le confronta, dice a la prensa que no hablará más del caso porque a la gente lo que le interesa es saber del COVID, del aeropuerto y de una tormenta que aún no es tormenta.

“Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás?”, Confucio.

En 13 días los penepés decidirán si Wanda Vázquez es merecedora de encabezar la papeleta de las elecciones de noviembre. En 13 días será la sentencia final de las huestes estadistas. En 13 días Wanda Vázquez sabrá si solo le quedan cuatro meses al frente de los destinos de los boricuas, un trono al que llegó por orden constitucional y no por el voto directo de los electores.

En lo poco que queda, esos mismos penepés no tendrán la opción de ver las propuestas, las ideas, de Wanda Vázquez ni de oírla debatiendo con Pierluisi porque se niega rotundamente, alegando que eso dividirá a la colectividad… ¿en serio? En lo que queda, su figura se sigue debilitando, mantiene un ritmo descendente sin parar y hasta la que fue su secretaria de la gobernación, Zoé Laboy, quien tiene una credibilidad intachable hasta el momento, dijo ayer de forma calmada, pero firme y contundente, que la que le ha hecho más daño al PNP y a Puerto Rico es nada más y nada menos que Wanda Vázquez.

Solo hay que esperar esos 13 días que faltan y observar cómo Wanda Vázquez camina en el lodazal que se pasea para ver la forma en que atrae más votos hasta el último momento. En 13 días los electores, por vez primera, podrán decidir el futuro de Wanda Vázquez: si le regalarán la gloria del triunfo o un boleto sin regreso hacia el inframundo de la política.

“Los cautos rara vez se equivocan”, Confucio.