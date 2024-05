Respeto, por supuesto, las maneras de entretenerse de cada cual. Además, no soy quién para criticar a fulano o a mengana por ver un programa que, desde mi punto de vista, no enriquece en nada, cuando yo paso horas viendo a multimillonarios jugando béisbol, lo cual, a mí, tampoco me enriquece en nada.

En la noche del lunes, 20 de mayo, sin embargo, me ocurrió lo impensable: terminé acorralado, en mi propio hogar, por La Casa de los Famosos. Para colmo, un par de días después, en un programa de radio en el que participo ocasionalmente, fui emboscado por el mantenedor, quien me hizo preguntas sobre el fenómeno.

Tengo sospechas muy bien fundadas de que no soy el único puertorriqueño al que esta ola, que no es tan incomprensible como parece, le ha arropado y ha terminado preguntándose, un tanto mareado: ¿qué es esto?

Lo que aquí se salió de la norma, y quizás merece análisis, fue el carácter de reivindicación nacional que adquirió la participación en el programa de la puertorriqueña Maripily Rivera , cuya fama, no siempre por cuestiones aleccionadoras, no es nueva. “Salvar” a Maripily se convirtió en una cuestión de orgullo nacional, a tal punto que un candidato a la gobernación, el popular Jesús Manuel Ortiz, la llamó “un ente unificador y ejemplo de perseverancia”.

El chisme existe desde los albores de la humanidad. De hecho, hay teorías que dicen que el lenguaje humano empezó a propagarse hace 70,000 años porque la gente necesitaba chismear acerca de sus pares, según explica el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari , en su popular libro Sapiens: A Brief History of Humankind .

En este caso en particular, ayudan dos cosas que no se pueden soslayar.

Primero, una figura muy conocida de hace mucho tiempo, que lleva no menos de 20 años dando de qué hablar y que, a menudo, ha resultado, como el programa que recién protagonizó, casi imposible de olvidar. Con una fama inmerecida de persona no inteligente, se las ha arreglado por dos décadas para mantenerse vigente en el mundo de la farándula y el cotilleo, lo cual es la aspiración, cuando no el sueño, de no pocos.