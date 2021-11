Contra la presión holística

He vuelto a usar mis manos sin dolor. Casi no puedo creer que estoy escribiendo esta columna como quien toca piano sobre el teclado. Aún no están en perfecto estado y el síndrome del túnel carpiano las sigue durmiendo constantemente, pero una vez di a luz y las hormonas del embarazo comenzaron a transformar mi cuerpo, el dolor bajó de intensidad considerablemente. Pero también, porque luego de probar todos los remedios naturales imaginables, pude por fin tomar pastillas para el dolor.