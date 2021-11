Ese falso sentido de control

En la batalla entre la curiosidad y la practicidad, siempre me ha ganado la primera. Sobre todo si se trata de una tendencia que me inclino a rechazar. Es decir, si me suena mal alguna cosa que está de moda, por lo general la intento aunque sea una vez. Creo que es el mecanismo que he encontrado para confrontar todos mis prejuicios. Enfrentar el juicio para trascenderlo.