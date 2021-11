Ser cuerpo o ser mente

Desde muy temprano a las niñas se nos enseña que llegará un momento en el que tendremos que escoger: ¿o eres guapa o eres inteligente? Soy plenamente consciente de que no se trata de un absoluto, que a algunos hombres también les pasa y que es obvio que se puede ser guapa e inteligente a la vez y que eso no es un problema. El problema es la lectura y el condicionamiento que le otorga la sociedad a la puesta en escena de estas dos características, sobre todo si se trata de una mujer. Me explico con una anécdota, entre miles del mismo tipo.