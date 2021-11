Vestir de negro

Esta vez las preguntas fueron distintas. Parecería que la campaña #askhermore (pregúntale más), que durante los pasados años se había repetido durante la temporada de premiaciones en la industria del espectáculo, por fin había logrado su cometido. Los entrevistadores de la alfombra roja ya no preguntaban acerca de temas superfluos, ni se concentraban únicamente en el aspecto físico de las actrices que desfilaban. Esa noche les preguntaban acerca de sus interpretaciones, pedían sus opiniones sobre temas de relevancia y en lugar de preguntarles el clásico "Who are you wearing?" (¿De qué diseñador vistes?), se vieron en la obligación de preguntarles: "Why are you wearing black?" o "Who is your date?" (Amamos la moda, pero una mujer es mucho más que el vestido que lleva puesto).