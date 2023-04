A rescatar el silencio para armonizar la vida

Son tiempos en los que desborda la información y la mente no nos alcanza para abarcar todo lo que quisiéramos ver y comentar. Pareciese que el tiempo tampoco es suficiente para mantener nuestros propios blogs, redes y espacios para trasmitir los mensajes que los otros muchas veces no alcanzan a leer, pero que sentimos urgencia de comunicar en esta gran sala de encuentros y desencuentros del mundo virtual.

La pandemia del COVID nos expuso de manera desenfrenada a esta realidad y se convirtió las plataformas digitales en el medio principal de ventas, diversión, y también de relacionarnos. Sin embargo, quedamos inmersos y en ocasiones atrapados en el mundo digital. Ciertamente es parte de la vida moderna, pero, a la vez, puede ser muy irreal y desintegrador de nuestra esencia humana.

No solo trabajamos y estudiamos desde espacios digitales, sino que mercadeamos proyectos, empresas, productos, ideas. Además, nos mercadeamos a nosotros mismos como si para ser y valer necesitáramos que otros vean y aprueben los contenidos que compartimos. Al presente se están en curso nuevas investigaciones sobre la dependencia a las redes sociales y sus efectos emocionales. Será importante conocer sus resultados y acoger recomendaciones.

Mientras, resulta preocupante que no nos demos cuenta como tanto estímulo cambiante, unido al ansia por los “trendings” nos desarmoniza, dilata nuestra capacidad de atención, cansa nuestro cerebro, la vista y hasta el espíritu puede llegar a sentirse decaído.

Nos llega la Semana Santa con su invitación a navegar en las aguas del ser interior, del alma, del espíritu o como prefiramos llamarle. Un tiempo en el que la mayoría de las culturas y sus iglesias cristianas tienen rituales, espacios de crecer el amor desde el misterio de la pasión y muerte de Jesús.

Esta semana nos invita a reencontrarnos con la presencia del Dios que nos habita y permite descubrir nuestra verdad profunda y el sentido de la existencia.

Hace un tiempo primero por recomendación de mis guías espirituales y luego por los resultados que me ha regalado, práctico el silencio y la contemplación como parte de mis oraciones. Cultivar mi espiritualidad de modo consciente me ha permitido alcanzar paz en medio de tormentos que he vivido en los últimos tiempos.

Permanecer en silencio y en quietud, permite acallar el ruido de la mente, sentir nuestro cuerpo, nuestra vida y escuchar la propia sabiduría. Permite diluir las emociones que nos desbordan y armonizar el ser. El silencio es contrario al ruido, es un absurdo en medio de la cultura de lo externo y la distracción en la que vivimos. Es así como podemos dejar que Él haga, que construya nuestra casa interior. “Si el Señor no construye la casa en vano trabajan los albañiles; En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan: él lo da a sus amigos mientras duermen”. (Salmo 127).

Qué tal plantearnos la Pascua como un redescubrir y confirmar lo que en esencia somos y nuestra conexión con el Dios de la vida. Dios, que es la vida misma que fluye en todos y en todo desde siempre. Esa presencia infinita que prefiere el silencio de una brisa suave para manifestarse.

Allí donde estemos en estos días, iglesias, playas, dondequiera, qué tal visitar el silencio y abrirnos al reencuentro con lo trascendental que nos habita y que es fuente de paz.

