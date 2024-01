Las críticas más comunes al control o estabilización de rentas alegan que tal medida no aumenta el número de unidades de vivienda asequible, que desincentiva la inversión privada y que incentivan el abandono y negligencia de las propiedades por parte de sus dueños. Vayamos por parte. Sobre la primera, el control de rentas ciertamente no aumenta el número de unidades de vivienda asequible porque eso no es lo que atiende tal medida, sino que procura evitar los desplazamientos. En el caso de la segunda, la evidencia por parte de los estudios que han examinado esa dinámica es espuria o mixta, y depende de otras medidas paralelas que se adopten junto al control de renta, como lo son el desincentivar el desuso, subsidiar los gastos de reparación y mejoras y subsidios al desarrollo de la vivienda de alquiler. En el caso de la tercera crítica, esa situación puede surgir cuando se adoptan congelación o fijación de rentas, lo cual no es lo que propongo ni es lo que se propone y se adopta en las ciudades que cuentan con control de rentas. En lo que sí hay evidencia contundente y consistente es que el control o estabilización de rentas es sumamente efectiva en evitar los desplazamientos de inquilinos.