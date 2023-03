Educando a las nuevas generaciones en un mundo más desigual

Hace bastantes años conocí en la Habana, Cuba, al poeta hondureño Roberto Sosa, que regresaba de recibir el Premio de Poesía, Casa de las Américas. Me impresionó no solo con su poesía de corte social, lírica e intimista sino su genuina preocupación por la pobreza. Su publicación en 1969 de Los pobres le mereció otro premio en España; el Adonais de Poesía, y no serían esos los únicos.