La cuaresma, que comienza hoy, miércoles, con la ceremonia de recordar que “el ser humano es polvo y en polvo se convertirá”, no es, ni debe ser, un culto morboso a la muerte, sino un compromiso con la vida. Lo que el Hijo de Dios le trae al mundo no es la “amenaza de la tumba”, sino la “promesa de la vida plena” más allá de los pesares y los miedos personales y sociales. Tenemos que resistir con todas nuestras fuerzas la tentación de quedarnos con los ojos y el corazón puestos en la “tumba”. La cuaresma y la Semana Santa no nos preparan para la muerte, nos alimentan y preparan para vivir.