La niñez: el reto de educar o corromper

Tengo un hermano menor. Cumple 12 este año. Es gracioso, sagaz, pícaro y sabio. Se sienta conmigo a hablar de Puerto Rico. Conversamos de los libros que leo y de cuanto asunto se me ocurra contarle. Cuando le explico lo agridulce de la vida, me mira con fascinación, como si abriera las puertas a un lugar donde no se vituperan las ideas disidentes.