Se nos cae el país y el gobernador Pedro Pierluisi en la madre patria

¡Qué irónico! El miércoles nuevamente Puerto Rico se quedó a oscuras, pues un apagón masivo nos dejó a la mayoría de los puertorriqueños sin servicio de energía eléctrica. Ante esta situación, que ya no es inesperada para ninguno de nosotros, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi anda por España haciendo relaciones diplomáticas. La crisis actual que enfrentamos, que supone una emergencia nacional, para Pierluisi es una situación en la que el país debe mantener la calma. Claro, que fácil es decirlo a millas de distancia y una vez más hablando desde el privilegio. Honestamente no me sorprende. Es de popular conocimiento que cuando la Isla enfrenta un momento árido, el primer mandatario del país ningunea la situación y el privilegio se le sale por los poros.