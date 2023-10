Vidas en Pausa: una realidad de los cuidadores en Puerto Rico

La vida es un torbellino de actividades, metas y responsabilidades que a veces nos hacen sentir que no hay tiempo suficiente en el día o que no se detendrá por nadie. Sin embargo, hay momentos en los que parece que el tiempo se detiene para algunos. Es el caso de aquellos familiares que se convierten en cuidadores, que dedican su vida a atender a sus seres queridos. El título de esta columna, Vidas en Pausa, no solo se refiere a la pausa que muchos cuidadores sienten que han experimentado en sus propias vidas, sino también al contraste entre la percepción y la realidad.