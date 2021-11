Año de la no resolución

Nunca he sido amiga de las resoluciones de fin de año. Me causa palpitaciones ver esas listas que algunos arman con el propósito de prometerse transformar su vida al umbral de un nuevo año. A veces son tan extensas que el mero hecho de revisarlas, después de poner el punto, es paralizante. Quizás es por ese motivo que se quedan ahí, en el papel. Me parece que la vida es demasiado compleja y te pone bastantes presiones como para autoinfligirse más obligaciones. No me parece justo que nos hagamos eso, no nos lo merecemos. Somos tan severos con nosotros y nos penalizamos, nos presionamos de tal forma que sin querer estamos coartando nuestra libertad y felicidad.