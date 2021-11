El mejor regalo

Ciertamente han sido unos meses llenos de retos, a veces frustraciones; para muchos tristeza o momentos de pérdida. Ante tantos cambios e inconsistencia inevitable, como madre he comprendido que a veces me afano por "darle lo mejor" a mi hijo en términos de lo material y termino cayendo en una carrera viciosa de la vida que me quita lo más valioso que tengo para darle a mi hijo: mi tiempo.