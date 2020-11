Durante 60 años, la cadena de farmacias Walgreens ha sido parte integral de la sociedad puertorriqueña. Hoy, con 106 farmacias a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, continúa afianzando su compromiso con la salud y el bienestar del país.

“Un factor importante que nos ha permitido evolucionar es estar a la vanguardia de la profesión de farmacia y de la salud, así como de las necesidades de nuestros pacientes”, afirmó la licenciada Eileen Ortega, Directora de Operaciones para Walgreens Puerto Rico, quien destacó que han sido los años posteriores al paso de los huracanes Irma y María los que, probablemente, les han hecho crecer y probarse en algunas de las circunstancias más extremas.

“Después del huracán María fuimos la primera farmacia en operar y brindarle ese servicio a la comunidad, aun teniendo farmacias totalmente destruidas. Sin embargo, para todos nuestros empleados y farmacéuticos, el primer propósito era servir a la comunidad”, resaltó. Pero, esa sería la primera gran prueba que enfrentaría el grupo de farmacias.

“Luego pasamos a los terremotos. Aunque estos fueron más para el área sur, buscamos herramientas adicionales a lo que es el local de una farmacia, y establecimos unidades móviles en donde las farmacias no estaban operantes”, detalló la licenciada Ortega. Después llegó la pandemia del COVID-19, a través de la cual las farmacias han continuado brindando servicios esenciales para la comunidad.

“Nuestras farmacias, nuestros empleados y nuestros farmacéuticos, aun dejando a sus familias en sus hogares; aun estando en riesgo de contagio y teniendo tan poca información en ese momento de lo que era el COVID-19, dijeron presente”, dijo la licenciada Ortega, al aplaudir el compromiso del equipo de trabajo para que el corazón del negocio, que es la farmacia, continuara latiendo.

Profesión en evolución

Uno de los elementos más importantes a través de los años ha sido el crecimiento continuo de la profesión farmacéutica, lo que redunda en beneficios para los pacientes.

“Según ha ido evolucionando la profesión, nosotros hemos ido evolucionando con ellos y brindando todas las herramientas que puedan necesitar”, dijo Ortega, mientras destacó que, por los pasados tres años, los farmacéuticos han sido esenciales para la compañía y para el país en áreas como la administración de vacunas contra la influenza y otras; y como apoyo para administrar pruebas rápidas para detectar el VIH y, más recientemente, pruebas moleculares del COVID-19.

Walgreens es mucho más

Reconociendo que el ser humano es un ente integral, Walgreens es más que medicamentos y salud.

“Por ejemplo, es salud y belleza, y un ejemplo de cómo se enlazan es el servicio Feel More Like You, un ofrecimiento gratuito para las pacientes de cáncer, a través del cual consultores de belleza les orientan, tomando en cuenta su condición. El personal farmacéutico complementa este servicio, ayudando a las pacientes a entender y a mantener su terapia de medicamentos”, explicó Ortega.

Un as en prevención

Según dijo la licenciada Ortega, históricamente, Walgreens ha sido un férreo promotor de la salud y se ha caracterizado por llevar campañas de vacunación masivas contra la influenza muy exitosas, entre otros servicios preventivos que incluyen: vacunación (a partir de los 7 años en adelante, durante la emergencia, según estipulado por una Orden Administrativa del Departamento de Salud). Su iniciativa más reciente, las pruebas moleculares gratuitas de COVID-19, es un servicio de autoventanilla y se puede solicitar a través de un QR Code, disponible en la sección de recetario.

Un orgullo

“Cada uno de nuestros empleados juega un rol bien importante para que podamos servirle a Puerto Rico”, resaltó Ortega, al recordar que han hecho la gran diferencia. “Estamos muy orgullosos del compromiso y la dedicación de nuestros empleados”, concluyó.