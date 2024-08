En, al menos, dos de los casos, el gobierno está obligado a presentar estudios de mercado para respaldar el uso de un PLA en dichos proyectos, consistente con la competencia plena y abierta. AGC entiende que los estudios de mercado sometidos originalmente para respaldar el uso de un PLA fueron legalmente insuficientes y no fomentarán eficiencia ni ahorro en las contrataciones federales. Ahora, el gobierno tiene hasta finales de agosto para presentar dichos estudios como parte de expediente administrativo de estos dos proyectos o, probablemente, tomar medidas correctivas. La eliminación del requisito de PLA y volver a emitir la solicitud sin dicho requisito podría constituir una acción correctiva. Hasta la fecha, la administración del presidente Biden no ha concedido ninguna excepción a su nueva política de PLA mandatorio.

A través de estas demandas, basadas en los argumentos desarrollados por AGC sobre la ilegalidad de los PLA, la asociación espera que el tribunal esté de acuerdo y dicte que un mandato de PLA generalizado es un programa de preferencia socioeconómica ilegal, no autorizado por el Congreso, y en clara violación de la Ley de Competencia en la Contratación (CICA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, si el gobierno decide aplicar una excepción y elimina el mandato de PLA en las solicitudes reemitidas, AGC habrá liderado los esfuerzos para crear una vía viable para obligar al gobierno a invocar el proceso de exención. En general, AGC busca reunir recursos y crear un plan que sus socios puedan consultar, si se enfrentan a adquisiciones que perjudican y descalifican a licitadores responsables, que no entran o no pueden entrar en un PLA con un sindicato para recibir una adjudicación de contrato, según los términos de la solicitud.

AGC of America no apoya ni se opone al uso voluntario de PLA’s por parte de los contratistas en proyectos gubernamentales o en otros lugares, pero se opone firmemente a cualquier mandato gubernamental para el uso de PLA por parte de los contratistas. AGC está comprometida con la competencia libre y abierta para el trabajo financiado con fondos públicos. Por mucho tiempo, AGC ha sostenido que el gobierno federal no debería imponer PLA’s. Los mandatos gubernamentales para los PLA’s perjudican tanto a contratistas con uniones como a contratistas de taller abierto, y no promueven ahorros ni eficiencia en las adquisiciones federales. Según un análisis de AGC, las agencias federales de construcción del Departamento de Defensa, que realizan la mayor parte de la construcción federal, rechazaron los mandatos de PLA en el 99.4 % de las veces, incluso cuando se les alentó a hacerlo bajo la administración de Obama.