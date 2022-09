El desarrollo de fuerza laboral para la industria de la construcción es un asunto prioritario para el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR). Tanto es así que la organización ha establecido un Comité de Desarrollo Laboral, presidido por el arquitecto Umberto Donato, pasado presidente de AGC-PR 2019 y 2020.

Se estima que, durante los próximos años, la industria necesitará entre 90,000 y 100,000 empleados para ejecutar los trabajos de reconstrucción y modernización de infraestructura programados con fondos federales asignados para la recuperación de desastres por los huracanes Irma y María en el 2017, los terremotos de 2020, la Ley de Infraestructura y otras iniciativas legislativas. Actualmente, hay unos 30,000 empleados en la industria de la construcción local.

Entre los programas que la AGC-PR está patrocinando para adiestrar y readiestrar mano de obra están los de preaprendizaje, aprendizaje, y adiestramiento y mentoría en el trabajo. Estos son programas planificados y estructurados que se ofrecen a través de centros de adiestramiento a cargo de entidades sin fines de lucro, instituciones académicas y uniones.

PUBLICIDAD

Los programas de preaprendizaje son de corta duración (varias semanas) y su fin es preparar a las personas para que puedan ingresar a un programa de aprendizaje. Los programas de aprendizaje pueden durar varios años y constan de adiestramiento práctico en el trabajo y cursos en el salón de clases.

Actualmente, en Puerto Rico hay varias instituciones (académicas y sin fines de lucro) que sirven como centros de capacitación para programas de preaprendizaje, incluyendo, entre otras: Huertas College (basado en el currículo del National Center for Construction and Education Research), la Fundación Rafael Hernández Colón (que está enfocada en desarrollar trabajadores especializados en estructuras históricas) y Habitat for Humanity, a través de Habitat Builds. Bajo el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), hay partidas de fondos disponibles para financiar los programas de preaprendizaje.

Por su parte, los programas de aprendizaje se nutren de empleados, quienes, con el patrocinio de sus patronos, se matriculan en dichos programas para obtener certificaciones. Los patronos pueden recibir reembolsos del costo a través de fondos WIOA (Workforce Innovation and Opportunities Act) del Departamento del Trabajo federal.

AGC-PR está creando conciencia entre sus socios y haciendo un llamado a las compañías de la industria de la construcción para que patrocinen estas herramientas y expandir la fuerza laboral en la industria de la construcción, mediante la capacitación y el readiestramiento.