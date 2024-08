Habitat for Humanity of Puerto Rico transforma vidas y comunidades

Habitat for Humanity of Puerto Rico (Habitat Puerto Rico) es una organización sin fines de lucro con una trayectoria de más 25 años en la isla, siendo la afiliada local de la entidad global Habitat for Humanity International, con presencia en los 50 estados de Estados Unidos y sobre 70 países. Fundada en Puerto Rico en el 1997, ayuda a individuos o familias a lograr estabilidad, autosuficiencia y la oportunidad de tener un mejor futuro, a través de programas de vivienda asequible y capacitación.