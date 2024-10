Estudiantes y maestros de todo Puerto Rico protagonizan la gala especial “Un Momento en la Historia”

Francisco Zamora, presidente de Astra Studios LLC, señaló, por su parte, que, “cuando conceptualizamos este certamen de vídeos en papel, se pusieron unas metas y lo que llegó supera por miles de veces. Eso me dice que nuestra juventud está sedienta; está lista para herramientas no tradicionales como esta. Me demuestra que lo que estamos haciendo es más importante que lo que creíamos. Por lo tanto, hay que continuar y no podemos bajar la vara”.