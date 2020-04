Por los próximos días le presentaremos algunos consejos de mantenimiento para su auto que podrás llevar a cabo desde tu casa, siempre y cuando tengas el equipo y los materiales para hacerlo. Eso sí, si usted no tiene mucha experiencia o tiene dudas de cómo hacer algo, es mejor que saque una cita con su mecánico, tome las medidas de precaución e higiene necesarias, y deje que este haga la labor.

Sin duda, estamos viviendo tiempos diferentes a cualquier otro que hayas pasado en la isla y en el mundo entero. Las estrictas medidas de seguridad, aislamiento social y cuarentena han llevado a que las personas casi no usen sus autos y los tengan parados por mucho tiempo. Esto podría ser un problema, ya que la inactividad podría llevar a que algún componente del auto falle cuando verdaderamente lo necesites usar, ya sea para atender una emergencia o para ir a comprar suministros a un supermercado. Esto podría ser una cuestión de vida o muerte. Es por esta razón que el mantenimiento preventivo cobra vital importancia y no puede ser relegado a un segundo plano.

“Los expertos en conducta aconsejan a las personas a mantenerse activos haciendo ejercicios, leyendo, tomando sus medicamentos y realizando actividades para el mantenimiento de la salud mental. Tal como se recomienda mantenerse activo en su carácter personal los mismo aplica a nuestros vehículos”, indicó Rafael De León Mitchell, perito automotriz, pasado presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. “Si no le prestamos atención por un periodo prolongado, la batería podría descargarse, los neumáticos pueden dañarse, al igual que los fluidos tales como el refrigerante, aceite de motor y transmisión y líquido de frenos, entre otros”.

Lo primero que uno debe hacer con su auto, según la opinión de De León Mitchell, es encenderlo al menos una vez por semana, por lo menos por cinco minutos. Si el vehículo está dentro de la marquesina o en un espacio cerrado, asegúrate de abrir las puertas y que haya mucha ventilación.

Qué debes tener en cuenta durante esta cuarentena

De León Mitchell, presidente de Automotive Service Institute Inc., institución dedicada a la educación continuada de los técnicos y mecánicos automotrices en Puerto Rico, brindó varios consejos que debes seguir para mantener tu auto en buenas condiciones durante estas semanas:

Panel de instrumentos - Verifica el funcionamiento de los indicadores (luces) de temperatura, aceite, combustible y si existe alguna luz encendida tal como la de ABS(frenos antitranque) y Check Engine, entre otras. Si una de estas luces permanece encendida luego de encendido el auto, debes llevarlo a un técnico automotriz de tu confianza.

Es importante que le hagas caso a las luces que se encienden en el panel de instrumentos de tu auto. (Shutterstock)

Aceite - Si tu vehículo permanece inactivo por mucho tiempo, la calidad del aceite puede deteriorarse. Por esto, se recomienda continuar cambiando el aceite en los intervalos de tiempo adecuados, incluso si no estás conduciendo tu millaje acostumbrado. Se recomienda leer el manual del propietario para saber el tiempo máximo que debes esperar entre los cambios de aceite. Si quieres cambiar el aceite por tu cuenta, es sumamente fácil, pero si, por el contrario, necesitas que lo haga un experto, actualmente hay varios centros donde pueden cambiar el aceite y filtro de tu auto. Debes llamar y sacar una cita.

Se recomienda continuar cambiando el aceite en los intervalos de tiempo adecuados. (Unsplash)

Batería - Los vehículos modernos tienen varios ordenadores (computadoras), los cuales tienen unas memorias que siempre están en funcionamiento, por lo que, si un vehículo se deja mucho tiempo sin funcionar, la batería podría descargarse luego de varias semanas. También es importante que la batería este limpia, pues la suciedad acelera la auto descarga. Si la batería de tu auto fue adquirida hace más de dos años, revisa la garantía y asípodrías determinar cuánto tiempo aproximado le queda de utilidad.

Si el auto no se prende frecuentemente, la batería podría descargarse luego de varias semanas. (Shutterstock)

Neumáticos - Mantén la presión adecuada de los neumáticos para mejorar el rendimiento del vehículo y mejorar la economía de combustible. Esto es bien importante para tu seguridad y la del vehículo. Revisar la presión de las gomas con frecuencia es más importante si el vehículo está guardado durante largos períodos de tiempo. Cuando un vehículo está mucho tiempo sin utilizarse, las gomas pueden desarrollar áreas planas y deformarse. Esto podría conllevar un gasto adicional si fuera necesario reemplazar las mismos. Se recomienda dar una pequeña vuelta para asegurarse que están en condición. No olvides revisar la condición del área de rodaje. Si la misma está desgastada o deforme, debes llevar a revisar las mismas, pues quizás necesiten reemplazo.

Cuando un vehículo está mucho tiempo sin utilizarse, las gomas pueden desarrollar áreas planas y deformarse. (Unsplash)

Combustible - Los sistemas de combustible modernos esta diseñados para preservar la vida útil del mismo en el tanque y también prevenir la oxidación. Mantener el tanque lleno te ayuda a evitar la condensación dentro del tanque de combustible y a conservar la calidad. Si te preocupa o crees que la calidad del combustible se ha afectado, se recomienda un estabilizador, el cual ayudará a alargar la vida útil del combustible.

Mantener el tanque lleno te ayuda a evitar la condensación dentro del tanque de combustible y a conservar la calidad. (Unsplash)

Frenos - Si el vehículo permanece inactivo por un periodo prolongado, el moho pudiera comenzar a formarse en los discos de freno, especialmente si el vehículo está estacionado fuera. Se recomienda conducir el mismo al menos una vez a la semana para prevenir la acumulación de óxido. El líquido de frenos también es de los fluidos a ser revisados. Este líquido, con el tiempo, también se deteriora, por lo que si hace mas de un año no lo has cambiado o revisado es tiempo de prestarle atención. Si ves que le falta líquido, puede deberse a una fuga, en cuyo caso debes llevarlo a revisar por un técnico automotriz. Revisa, además, la condición de los “pads” y, si están muy delgados, has una cita para reemplazar los mismos. Recuerda que los frenos de un vehículo deben revisarse anualmente.

Se recomienda conducir el mismo al menos una vez a la semana para prevenir la acumulación de óxido en los frenos del auto. (Unsplash)

Limpieza - La eliminación de la suciedad y el sedimento que se acumula en el exterior de tu vehículo ayuda a prevenir el óxido, y la limpieza del interior también es importante. Limpia el salpicadero, el volante, los portavasos, las manijas de las puertas, los respiraderos y la consola con un limpiador automotriz multiusos de calidad que ayudará a desinfectar las áreas interiores de su vehículo. Si tu vehículo duerme a la intemperie, se recomienda colocarle algún tipo de protección tal como un cubre autos o un toldo.