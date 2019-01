Al ver a un amigo o ser querido tomar las llaves de su auto después de una noche de copas, mucha gente intentará persuadirle de conducir en ese estado. ¿Pero qué pasa cuando un amigo insiste en conducir cuando simplemente está cansado después de un largo día? La fatiga es un factor importante en hasta 1 de cada 5 accidentes de tráfico y, según los expertos, permanecer despierto durante períodos superiores a 18 horas puede afectar a la capacidad de conducción en un grado comparable al de superar la tasa de alcoholemia de muchos países.

El "Traje de Sueño", creado por Ford, permite a los usuarios experimentar el efecto debilitante que puede tener el cansancio. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre los jóvenes, y la compañía integrará el uso de este traje en el programa Ford Driving Skills for Life, su programa gratuito en Estados Unidos de educación vial para jóvenes de 18 a 24 años. "Manejar cuando estás cansado corres el riesgo de conducir como un zombi, convirtiéndote en un peligro para ti mismo, tus pasajeros y todos los que circulan a tu alrededor", afirma el doctor Gundolf Meyer Hentschel, consejero delegado del Instituto Meyer Hentschel, desarrollador del "Traje de Sueño". "Los jóvenes se someten muy a menudo a una 'privación intencionada de sueño', obligándose a permanecer despiertos para poder hacer malabarismos con las exigencias de una vida social intensa y largas horas de trabajo y estudio".

El traje cuenta con unos lentes especiales que simulan un agotamiento extremo, incluyendo micro-sueños, una respuesta incontrolable al cansancio. Los micro sueños pueden hacer que las personas que están al volante conduzcan a ciegas durante 10 segundos o más, a veces con los ojos abiertos, tiempo durante el cual pueden haber recorrido varios kilómetros, pudiendo llegar a olvidar qué les ha ocurrido. Los lentes, conectados a una aplicación para teléfonos inteligentes, pueden ajustarse para simular el apagado del cerebro y que el conductor no vea nada durante medio segundo, y luego durante períodos cada vez más largos, de hasta 10 segundos.

Junto con una gorra, un chaleco y pesas para brazos y tobillos especialmente diseñados, que suman más de 40 libras, el efecto general permite hacerse una idea de cómo afecta el cansancio a los conductores. En Estados Unidos, la mayoría de accidentes de conducción ocasionados por el cansancio son causados por menores de 25 años. "Estábamos decididos a concienciar sobre los efectos del cansancio sobre la conducción y el "Traje de Sueño" es la forma perfecta de demostrarlo", cuenta el gerente de Ford Driving Skills for Life, Jim Graham. "Muchas personas agradecen que un amigo o familiar se haya ofrecido como voluntario para conducir en una noche de fiesta. Pero el hecho de que no hayan estado bebiendo, no significa que sea buena idea que conduzcan si, por ejemplo, están exhaustos después de permanecer despiertos toda la noche". Entonces, ¿qué debe hacer uno si piensa que puede estar demasiado cansado para conducir? Según el Dr. Gundolf Meyer-Hentschel, lo mejor es:

- Detener el automóvil tan pronto como sea seguro hacerlo.

- Beber una bebida con cafeína y dormir una siesta de 20 minutos.

- Despertar listo para salir a la carretera de nuevo (Si no es así, es probable que sea el momento de buscar otra forma de llegar a casa).