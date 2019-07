El nuevo Lincoln Corsair es un vehículo utilitario deportivo (SUV) espacioso de dos filas que combina un poder refinado y una gran cantidad de tecnologías útiles en un santuario del mundo exterior.

Está diseñado para brindar a los clientes una tecnología de lujo para que su manejo sea fácil, como el teléfono como una llave, la pantalla de visualización frontal y las funciones estándar de asistencia al conductor de Lincoln Co-Pilot360.

Los diseñadores e ingenieros de Lincoln se obsesionaron con el interior del Corsair para crear un santuario para los sentidos. Para garantizar un viaje silencioso, un tablero de doble pared en el compartimiento del motor proporciona una barrera adicional entre los pasajeros y el motor. Con esta innovación, que generalmente solo se encuentra en vehículos más grandes, un espacio de aire actúa para mantener las vibraciones fuera de la cabina. El control activo de ruido mejora la calidad general del sonido en todo momento.

Seis campanillas sinfónicas únicas, que reemplazan las alertas electrónicas estándar, informan a los conductores de todo, desde una puerta de combustible abierta hasta un cinturón de seguridad desabrochado. Las campanadas, grabadas por la Orquesta Sinfónica de Detroit, agregan otra capa al calmante paisaje sonoro de la cabina.

Por dentro

El diseño interior horizontal otorga una calma visual al espacio, que está hecho con materiales flexibles seleccionados a mano. Romper los elementos, particularmente la consola en voladizo, enfatiza el volumen y mejora la practicidad con un almacenamiento adicional en la primera fila.

Un nuevo sistema de audio premium Revel de 14 altavoces está disponible para el nuevo Corsair. La ubicación, la afinación, la calibración y el número de altavoces Revel son exclusivos de cada vehículo Lincoln, diseñados para garantizar la calidad y precisión del audio para cada acústica y tamaño de cabina.

Por otra parte, la carga inalámbrica disponible para dispositivos móviles compatibles se encuentra en el reposabrazos de la primera fila, mientras que también hay una cómoda bandeja de medios para los pasajeros en la parte delantera.

Además, hay múltiples tomas de corriente en todo el lugar, mientras que el wifi estándar mantiene a todos los ocupantes conectados. Las tecnologías adicionales se integran perfectamente a través de SYNC 3 con AppLink; los usuarios simplemente conectan su teléfono móvil a su Corsair equipado con SYNC 3 para acceder a las aplicaciones directamente desde una pantalla táctil de ocho pulgadas.

Por otro lado, los asientos Perfect Position ofrecen capacidad de ajuste de 24 vías, capacidad de masaje y soporte lumbar adicional para el conductor y el pasajero delantero. Los pasajeros de la segunda fila apreciarán más espacio para las piernas y flexibilidad gracias a los asientos deslizantes que ofrecen hasta seis pulgadas de viaje y una opción de bandejas plegables o divididas 60/40.

De hecho, tres nuevos interiores de Lincoln debutan en el nuevo Corsair: Beyond Blue, con su vívida paleta azul y blanca, Cashew, una rica combinación de bronceado y negro, y Medium Slate, un gris suave con toques de ébano.

Debajo del bonete

Hay dos opciones de motor turboalimentado de cuatro cilindros disponibles: un estándar de 2.0 litros con un objetivo de 250 caballos de fuerza y 275 libras/pie de torque y un 2.3 litros disponible con un objetivo de 280 caballos de fuerza y 310 libras/pie de torque. Cada uno está acoplado a una nueva transmisión automática de ocho velocidades para un rendimiento ágil.

Por su parte, Corsair cuenta con una primera suspensión trasera integral de Lincoln, que brinda una marcha suave al absorber directamente los impactos que de lo contrario se sentirían en la cabina. El sistema inteligente de tracción en las cuatro ruedas, disponible con ambos motores, permite capacidades mejoradas para todo clima y un rendimiento audaz. Optimiza la eficiencia al cambiar sin problemas entre la tracción delantera y la tracción en las cuatro ruedas dependiendo de las condiciones de la carretera, lo que da como resultado una confianza durante toda la temporada al volante y una conducción mejorada para los pasajeros. La capacidad de desconexión de la tracción en todas las ruedas del sistema cambia automáticamente de la tracción delantera a la tracción en todas las ruedas en respuesta a la carretera, la velocidad, la temperatura y otras condiciones.

Además de esto, el Corsari ofrece una gran cantidad de tecnologías intuitivas y personalizables que permiten a los clientes personalizar sus experiencias de conducción a su gusto. Con la tecnología Phone As A Key, activada a través de la aplicación Lincoln Way, los propietarios pueden bloquear y desbloquear, abrir la puerta trasera y, lo que es más importante, iniciar y conducir a Corsair con su teléfono inteligente compatible, sin necesidad de usar una llave inteligente. La tecnología ofrece otros servicios similares a un llavero inteligente también. No solo permite a los conductores iniciar y obtener acceso de forma remota a su Corsair, sino que también activa un perfil personal que se puede crear y emparejar mediante la tecnología de acceso inteligente. El perfil permite que el vehículo ajuste automáticamente hasta 80 funciones a las preferencias del propietario, incluidas las posicionesde asiento, espejo y pedal. Si la batería de su teléfono se agota, los clientes pueden usar el teclado exterior estándar del vehículo para ingresar un código de respaldo para obtener acceso a Corsair, luego usar la pantalla táctil central para iniciar el arranque y conducir el vehículo. Si el teléfono de un cliente se pierde o se lo roban, se puede eliminar fácilmente Phone As A Key, brindándole tranquilidad.

También está disponible la pantalla Head-Up de Lincoln, que muestra información seleccionada sobre el parabrisas en lugar del grupo de instrumentos, lo que ayuda a los conductores a mantener la vista en la carretera y las manos en el volante.