MitsubishiMotor Sales of Caribbean, Inc. (MMSC), presentó su nuevo concepto “Family Car Life together with Mitsubishi” de cara al 2020 abarca el excelente servicio al cliente y herramientas de avanzada tecnología que ofrece la marca a sus clientes tanto con sus vehículos de alta calidad y experiencia que reciben en los concesionarios.

La familia de MMSC, compuesta por los concesionarios autorizados, centros de piezas y servicios, embajadores e influencers son capacitados continuamente en los nuevos avances tecnológicos necesarios para brindar la experiencia de calidad que el cliente acostumbra y que tanto distingue a la marca.

"En MMSC somos consiente que la familiar es primero. Desde que estoy en Puerto Rico, he notado la gran pasión que siente el puertorriqueño por su familia. Hemos notado como nuestros vehículos han sido adquiridos en las familias de generación en generación. Por esto, trabajamos a diario en ofrecer a nuestros clientes el servicio de más alta calidad durante su vida con nuestros productos y que se sientan en casa cada vez visiten alguna de nuestras instalaciones", expresó Takeshi Hara, presidente y CEO de MMSC.