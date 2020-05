Al igual que el resto de la humanidad, los pilotos profesionales de las distintas categorías de automóviles se han tenido que quedar en sus casas durante los pasados dos meses buscando la forma de mantense activos física y competitivamente. Ese ha sido el caso de Sébastien Buemi y Oliver Rowland, pilotos principales del equipo Nissan e.dams que corren en la serie de Fórmula E. Hace varios días, El Nuevo Día formó parte de una mesa redonda virtual donde participó, además de los pilotos, Tommaso Volpe, director global de Nissan Motorsports y donde hablaron de su situación actual.

Oliver Rowland tiene el simulador en el apartamento de Londres donde vive actualmente. (Suministrada)

Al momento de que se declarara una pandemia a nivel global a causa del COVID-19, se habían celebrado cinco carreras de la temporada de Fórmula E. Al igual que otras categorías, esta serie que ha ganado popularidad en los pasado años, todavía no tiene fecha de reinicio. Razón por la cual tanto Buemi, como Rowland se han tenido que mantener activos en sus casas de distintas maneras. Esto incluye en participar en las carreras virtuales ABB FórmulaE “Race at Home Challenge”, una competencia que reúne, por nueve semanas consecutivas, a todos los equipos y todos los pilotos del Campeonato ABB FIA Fórmula E, además de algunos de los principales “gamers” a nivel mundial.

A parte de eso, los pilotos han tenido que buscar la manera de entrenar en sus hogares. “Trato de entrenar mi físico por las mañanas y por las tardes trato de pasar más horas en el simulador para mejorar y hacer un buen papel los sábados durante las carreras. Además de eso, en términos del equipo real, mientras estamos en nuestras casas, estamos trabajando duro para mejorar el hardware de los autos. Es lo único que podemos trabajar ahora mismo, así que espero que cuando volvamos a las carreras reales, lo hayamos mejorado”, indicó Sébastien Buemi, piloto que ha ganado el campeonato de Fórmula E en una ocasión.

Las gráficas de las carreras lucen sumamente reales, así como el sonido de los autos. (Suministrada)

El estar en sus casas compitiendo todos los sábados de manera virtual no deja de llenar el vacío que sienten los pilotos al no estar presente en una pista. “Echo de menos estar con los chicos y conducir el auto. Me hace falta la adrenalina que siento cuando me toca clasificar y solamente tengo una vuelta”, comentó Buemi, quien ha participado de los campeonatos de Fórmula 1 y ha ganado en dos ocasiones las 24 Horas de LeMans. “De igual manera extraño conducir rápidamente entre paredes estrechas con 250 kilovatios en el motor. Por último, también extraño viajar”.

En el caso de Rowland, se ha mantenido encerrado en su apartamento en Londres y sale solamente una hora al día para caminar o hacer ejercicio. Además de eso, ha tenido más éxito que su compañero de equipo en las tres carreras que se han celebrado. Hasta el momento a finalizado entre los primeros seis en cada uno de los eventos. “En mi caso, no tengo hijos por lo que tengo más tiempo para practicar, pero también he practicado muchos video juegos desde que soy pequeño, por lo que se puede decir que tengo mucha experiencia en este tipo de carrera”, añadió Rowland, quien terminó la temporada pasada como el mejor piloto novato en la clasificación. “A pesar de que es muy bueno el poder competir virtualmente, extraño la competencia y el ambiente en la pista de carreras. Además, en Fórmula E se compite en ciudades y lugares increíbles, por lo que también extraño esas experiencias”.

El pasado sábado, la competencia de “trasladó” hasta el circuito de Mónaco y el resultado se mantuvo bastante consiste para ambos pilotos en cuanto a cómo han terminado las anteriores carreras. En esta ocasión Rowland terminó en la sexta posición, mientas que Buemi concluyó en la posición número 16. La carrera fue dominada de principio a fin por Pascal Wehrlein, del equipo Mahindra Racing.

“En el equipo de Nissan e.dams de Formula E estamos muy contentos con la participación en estas carreras de ‘esports’ porque es un nuevo contenido de entretenimiento que le estamos dando a nuestros fanáticos, además de que entendemos que es una buena manera de también expandir nuestra base de fanáticos”, indicó Volpe, quien está a cargo de los equipos de Nissan que participan en distintas categorías de automovilismo. “Además de eso, estas nueve carreras recaudarán fondos que contribuirán a la convocatoria mundial de Unicef contra el COVID-19, por lo que también nos llena de satisfacción. Todo el que quiera entra en la página de Fórmula E y hace la donación. Es sumamente fácil y ayudará a muchas personas”.