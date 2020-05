Cuando el fotógrafo automotriz Dominic Fraser quedó confinado en su casa sin poder viajar, comenzó a pensar en formas alternas de fotografiar sus autos favoritos.

Al ser uno de los principales fotógrafos de automóviles del Reino Unido, Dominic Fraser debería estar viajando por el mundo en este momento fotografiando autos. Pero con las restricciones, se encontró atrapado en su domicilio sin una salida a su creatividad. Mirando alrededor de su casa, en la costa sur de Inglaterra, se fijó en los Lego de sus hijos y comenzó una exitosa serie de Instagram.

Porsche 911 RSR de 2017. (Suministrada/Porsche)

“Tenía la casa llena de cámaras paradas y lo encontré increíblemente frustrante, porque quería crear algo”, dijo Fraser. “Decidí utilizar los modelos de Lego Speed Champions para intentar recrear algunas de mis imágenes favoritas de la historia del automovilismo. Empecé con Audi y el quattro porque teníamos ese Lego en casa, pero luego decidí modelar una serie de imágenes de Porsche porque los autos y las fotos son muy icónicos”.

El fotógrafo automotriz Dominic Fraser se ha encargado de recrear muchas icónicas imágenes durante los pasados dos meses de confinamiento. (Suministrada/Porsche)

Fanático de la marca desde que comenzó a fotografiar autos en 1991, el interés de Fraser por Porsche aumentó en gran medida por una temprana experiencia con la leyenda de los rallyes y embajador de Porsche, Walter Röhrl. “Estábamos en una sesión fotográfica en el Motorsport Arena Oschersleben y necesitábamos algunas fotos de un 964 de carreras”, dijo. “Walter estaba más que dispuesto a llevarme. El recuerdo de la velocidad y el ruido nunca me han abandonado. No hace falta decir que me costó mucho sujetarme. Ese hombre es una leyenda”.

Aunque sin los impedimentos del mal tiempo, el tráfico o los problemas técnicos, la sesión con Lego también ha tenido sus desafíos. “Ha ayudado a mi fotografía porque he tenido que pensar en las técnicas de la toma y visualizar exactamente lo que quiero capturar”, dijo. “Ha sido un proceso más conceptual de lo que estoy acostumbrado con los autos de verdad. En la vida real, se dispara mucho más sobre la marcha”.

Pit stop del 919 Hybrid. (Suministrada/Porsche)

El 919 Hybrid en el 'pit stop'

“Una vez que elijo recrear una imagen icónica en particular, estudio los detalles y pienso en lo que realmente puedo ver. Es increíble lo mucho que el cerebro llena los huecos en una foto normal, pero con las imágenes de Lego es un poco diferente. Para recrear la imagen del 919 Hybrid en boxes, tuve que pensar mucho en los detalles técnicos de la toma y en lo que intentaba capturar. La pista no se ve, así que puedo descartarla, aunque sé que está ahí, y la tribuna queda a kilómetros de distancia. Con Lego, tuve que acercar la tribuna y jugar con las distancias focales porque la recreación necesita tener tantos elementos en foco como sea posible. En la vida real, se puede desdibujar la tribuna y el cerebro del lector llenará ese vacío con su supuesto conocimiento. Eso no pasa con los pequeños bloques de plástico.

Línea de salida del Festival de la Velocidad de Goodwood. (Suministrada/Porsche)

El 917K en el Festival de la Velocidad de Goodwood

“Lo primero que hice para recrear esa imagen fue asegurarme de que todo el conjunto tuviera el aspecto correcto. La línea de salida del Festival de la Velocidad de Goodwood es tan conocida, que a veces puedes olvidar los detalles que componen la escena. He estado allí un montón de veces, pero aun así tuve que esforzarme en recordarla. Simplemente construyendo los fardos de paja y el árbol, junto con el pórtico de salida, instantáneamente creas esa sensación de Goodwood.

Porsche 930 Turbo por los aires. (Suministrada/Porsche)

El salto del 930 Turbo