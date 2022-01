En Puerto Rico, el cáncer de cuello uterino, conocido como cáncer cervical, es uno de los de mayor frecuencia y mortalidad en la mujer. En los hombres son el oral y el anal. La vacunación, las pruebas médicas periódicas, el uso correcto de métodos de protección y la educación podrían prevenirlo o ayudar a una detección temprana, lo que da oportunidad a mayor efectividad de los tratamientos disponibles.

El virus del papiloma humano (VPH) es causante de estos cánceres, donde el 99% de los contagios están vinculados a enfermedades de transmisión sexual y puede ocurrir tanto en mujeres como en hombres.

El enfoque educativo que tiene como objetivo reducir la incidencia del virus y sus tipos de cánceres está centrado en la inmunización antes del inicio de la vida sexual. Enero es el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer Cervical y cánceres asociados al virus del papiloma humano y, con eso presente, en VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, logramos el respaldo de un proyecto de ley para que las agencias gubernamentales y empresas privadas en Puerto Rico eduquen acerca de la importancia de la prevención de los cánceres asociados al VPH.

Relevancia

Tal como ha ocurrido con otras enfermedades que, gracias a la vacunación, han sido controladas o erradicadas, lo mismo puede lograrse con el virus del papiloma humano. Esta enfermedad de transmisión sexual impacta a ocho de cada diez personas, algunas la liberan naturalmente, mientras que otras desarrollan patologías cancerígenas que requieren de tratamiento médico. Los vacunados crean anticuerpos contra las cepas asociadas a este cáncer y, en caso de entrar en contacto con el virus, su organismo tiene los recursos para combatirlo.

Métodos de prevención

La vacunación es el principal método preventivo, pero existen otros. El examen de Papanicolaou y la prueba de VPH durante la visita ginecológica de rutina, en las mujeres, son determinantes. Las féminas mayores de 21 años deben ir a su especialista en salud de la mujer, al menos una vez al año, y lo mismo para toda mujer menor que ya esté activa sexualmente. Los varones deben consultar o visitar a su médico de cabecera o a su urólogo o dentista, ante cualquier lesión que no sane en el area genital u oral, o síntomas extraños, ya que para los hombres la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) no ha aprobado pruebas específicas para detectar el virus. Al presente, existen diferentes tratamientos disponibles para pacientes contagiados con el virus que serán determinados por el especialista, de acuerdo a la magnitud y las particularidades del paciente. Atendido el virus, se previene el cáncer. Los condones y las barreras bucales son otros métodos preventivos.

Inoculación

La vacuna está indicada para ser administrada en hembras y varones de 11 a 45 años. En el caso de las féminas, previene los cánceres del cuello cervical, la vulva, la vagina, el ano, orofaringe y oral. En los varones previene el cáncer de pene, ano, orofaringe y oral.

La accesibilidad al proceso de inoculación a la población para la que está aprobada llevaría a Puerto Rico a prácticamente erradicar los cánceres asociados al VPH. Como parte de las medidas de salud pública, desde el 2010 es un requisito escolar para niñas y niños de 11 a 17 años, esto como estrategia de salud pública. Desde el 2018 es cubierta por los principales planes médicos para adolescentes entre los 11 a 18 años. Los menores de 11 a 14 años reciben dos dosis de la vacuna con una diferencia de seis meses. Los mayores de 15 hasta 45 deben recibir tres dosis en igual periodo de tiempo, pero con la diferencia que se administran cada dos meses. Se ha detectado que la vacuna tiene una mayor efectividad si se recibe antes de inicia la vida sexual. El Programa Vaccine For Childrens ofrece esta vacuna gratuitamente para los pacientes de Vital o sin cubierta médica hasta los 18 años y, en el sector privado, la mayoría de los planes la cubren, depediendo la cubierta de su patrono.

Las VOCES de Rhaiza

Países como Australia ya han hecho el compromiso social de vacunar a su población, en este grupo de edad, para proteger su salud y en busca de unirse a los esfuerzos salubristas globales de lograr un “Mundo Libre de Cáncer”. Puerto Rico está entre los primeros cuatro estados y jurisdicciones de los Estados Unidos en niveles de vacunación contra el VPH. Esto se ha logrado, en parte, gracias a los múltiples esfuerzos de educación y vacunación que VOCES ha realizado bajo la iniciativa Las VOCES de Rhaiza Vélez Plumey, joven madre que falleció de cáncer cervical a los 32 años en el 2015. El consentimiento de su familia y el apoyo de Wanda Santiago, la portavoz por los pasados cuatro años, ha sido importante para los logros alcanzados. Reconociendo el valor que tiene la iniciativa, se han unido diversos sectores con el fin de realizar eventos y actividades para seguir llevando el mensaje de concienciación y recaudación de fondos que nos permita continuar orientando, creando eventos de vacunación y ofreciendo asesoría legal sobre el acceso a la vacunación, a tratamientos disponibles y a las coberturas de planes médicos.

Nuestra atención también se dirige a las y los pacientes diagnosticados con el virus o algunos los cánceres asociados para que se sientan apoyados y para erradicar los tabúes sobre el tema que aún imperan socialmente. Debemos saber que el virus puede estar inactivo en el cuerpo por años. También deben saber que pudieran recibir la vacuna, si así su médico lo indica, ya que puede protegerlos contra alguna de las otras cepas del virus. Es necesario que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo y nos comprometernos con nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

Eventos

Al igual que el pasado año, VOCES lleva el mensaje de prevención, pero, debido a la situación de la pandemia por coronavirus, no realizaremos eventos presenciales. El virus no se detiene y los esfuerzos educativos y de vacunación tampoco. Durante la semana del 23 al 29 de enero se lleva a cabo la Teal Week. Las siglas TEAL significan Take Early Action and Live , un movimiento de concienciación que además, invita a llevar un elemento de color teal el viernes, 28, para concienciar y compartir información educativa.

La vacunación, las visitas de rutina y la educación, que afortunadamente tenemos disponible, pueden librarnos de enfermedades y salvarnos la vida. Continuamos alineados al objetivo de la Organización Mundial de la Salud de erradicar el cáncer cervical para el año 2030, para lograrlo será necesario que planes médicos, que aún no cubren la vacunación hasta los 45 años de edad, cambien su mentalidad de verla como un gasto y la reconozcan como forma de proveer salud a estas generaciones en crecimiento y las futuras. Un tratamiento de cáncer siempre va a ser más costoso y pone en riesgo la vida de quienes lo padecen.

Para más información, accede a https://www.lasvocesderhaiza.com/.