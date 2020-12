Si queremos consolidar una red de mujeres, tenemos que apoyar a otras y trabajar una agenda de igualdad, inclusión y no violencia.

¿Qué es lo que hace que para algunas mujeres sea tan difícil trabajar con otras, o que bajo una fachada de cortesía, sean las primeras en poner piedras en el camino, o hacer lo que sea por sacar a otra del medio? ¿Es una aspiración utópica lograr una mejor relación entre todas?

Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en México, en su cuaderno de trabajo ¿Mujeres juntas…? Reflexiones sobre las relaciones conflictivas entre compañeras y los retos para alcanzar acuerdos políticos -sin caer en generalidades- destaca haber observado una contradicción recurrente, producto de su investigación: esperamos un apoyo incondicional de las mujeres, pero somos incapaces de valorar a la que se distingue.

Entonces, ¿cómo es ser mujer profesional en Puerto Rico?, ¿qué se requiere para alcanzar puestos de liderato en diferentes industrias, además de la manufactura, como en el área de servicios, seguros, salud y la construcción?, ¿cómo les va a las emprendedoras y a las dueñas de negocios?, ¿estamos construyendo juntas el futuro de Puerto Rico? Estas y otras interrogantes relacionadas se discutirán en el panel que organiza el Capítulo de la Mujer Industrial de la Asociación de Industriales.

El summit es su principal evento del año, pero debido a la pandemia del coronavirus, en esta, su cuarta edición, se presentará mediante una plataforma virtual. Hasta el momento se planifica que las conferenciantes estén en vivo desde una localidad para la transmisión, siguiendo rigurosamente todos los protocolos de salud. El programa incluirá intervenciones inspiracionales, una sorpresa musical y los participantes tendrán un happy box, para compartir una experiencia de networking al concluir el programa.

“Este año, tendremos un panel dedicado al tema de la manufactura y otro en el área de servicios, pues por cada empleo directo en manufactura se crean tres empleos en servicios. Además, tenemos una red de sobre 250 afiliadas que pertenecen a diferentes sectores”, dijo Georyanne Ríos Álvarez, presidenta del Capítulo de la Mujer Industrial. “Esta vez, tendremos como keynote speaker a María Cuba, una alta ejecutiva de Airbnb que es puertorriqueña, que trae unas experiencias extraordinarias en cuanto a cómo trabajar juntas, la diversidad y la mentoría”.

“Somos líderes, humanas y vulnerables. En esta nueva normalidad hemos tenido que detenernos a mirar lo que estábamos haciendo y volver a organizarnos, pero ya de una manera distinta, para continuar adelante”, mencionó Ríos. “Me alegra que en ese proceso, el Capítulo ha ayudado a muchas afiliadas, por ejemplo, tenemos un chat y cada vez que alguna tiene una duda, desde cómo solicitar cierto tipo de ayuda en el Departamento del Trabajo, las que son de pymes que tienen otras necesidades, o cualquier gestión, entre nosotras mismas aparecen las respuestas, de una manera rápida y desinteresada. De hecho, hay un Comité de Mentoría que juega un papel neurálgico y que está disponible a toda mujer que tenga interés de ser mentora o quiera ser mentoreada. Tienes que ser parte del Capítulo de la Mujer Industrial, pero no estás obligada a ser socia de la Asociación de Industriales para participar”, explicó la ejecutiva de PSS Pathfinders, Inc.

“Es imperativo para las mujeres que podamos trabajar juntas”, dijo Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales. “Entender que no es una competencia, que cada cual tiene algo que aportar, especialmente cuando los antecedentes y las habilidades son distintas, porque juntas somos más fuertes”.

“Las mujeres hemos tenido que modificar nuestra manera de pensar porque, a veces, se cree que nuestro rol de mamá es lo único que podemos tener y nada más. Pero, hemos visto un cambio. Por ejemplo, yo desde los 12 años le hacía baby sitting a todo el barrio y en mi carrera profesional, en multinacionales, en compañías de mercadeo, nunca sentí que por ser mujer me trataran de menos y también estuve 20 años en Baxter y fui creciendo hasta ser gerente general”, rememoró y añadió: “Sin embargo, nunca asumí un papel de antagonista con los colegas varones. Siempre me vi como una ejecutiva igual que ellos, por eso siempre hablo de la actitud. Tenía claro que el esfuerzo mío y el de mi equipo hacían la diferencia… No soy feminista, creo en cambiar la cultura organizacional para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades”.

“Es fundamental que las mujeres aprendamos a trabajar bien juntas, pues requerimos construir acuerdos y alianzas que potencien una transformación social realmente radical, o sea, que modifique de raíz la situación desigual que existe con los hombres”, prosiguió la investigadora social Lorena Cruz Sánchez. “Pero si bien mejorar nuestras relaciones intragrupales requiere una comprensión distinta de los procesos de interacción humana, una sola puede intentar modificar sus propias pautas de relación y de conducta, no las de los demás. Por eso es fundamental tener claridad sobre ese límite: la forma de potenciar una transformación social empieza a partir del autoconocimiento y del cambio personal”.

Las interesadas en participar del evento Building Our Future Together…TODAY, este próximo jueves 3 de diciembre en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., puede registrarse en la página industrialespr.org, o llamando al 787-641-4455 o Management Events al 787-675-3255 o 787-758-7700.

Convención virtual, la agenda

1:00 p.m. Antesala, Mónika Candelaria en entrevista con la presidenta del Capítulo de la Mujer Industrial, Georyanne Ríos; la vicepresidenta ejecutiva y el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Yandia Pérez, y Carlos M. Rodríguez. Presentado por WAPA TV y NOTICENTRO

1:10 p.m. Bienvenida a cargo de Georyanne Ríos, Yandia Pérez y Carlos M. Rodríguez

1:15 p.m. Presentador principal del evento Jacqueline Colón, BD

1:20 p.m. Growth Mindset, María Cuba, AIRBNB, presentado por Waleska Rivera, DANOSA CARIBBEAN

2:00 p.m. Cómo llegar a las siete cifras de compensación por Zahira Domenech, presentado por MSSS

2:15 p.m. Panel de líderes de servicios: Viviana Mercado, Walmart; Elba Rivera Molina, MCS Foundation; Bárbara Serrano, B Real & Mortgage; Aysha Issa, FirstBank; moderadora: Yaneza Bravo, Ranger American; presentado por MCS Foundation

3:15 p.m. Mi reto soy yo, Moraima Oyola, presentado por MSSS

3:30 p.m. Panel de manufactura: Wendy Perry, Merck; Iliette Frontera, Boston Scientific; Jacqueline Colón, BD; moderadora: Katherine González, Ferraiuoli; presentado por Medtronic

4:30 p.m. Celebración Premio de la Mujer Industrial: Presentación de las nominadas; anfitriona: Mónika Candelaria, presentado por MMM

5:15 p.m. Mixología por el chef Mc Queeny; Georyanne Ríos, Capítulo de la Mujer Industrial, presentado por Coca Cola

5:30 p.m. Parranda navideña, grupo musical de Fabiola Méndez, presentado por Management Events