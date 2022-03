“Para el que está buscando empleo, este es el mejor momento para conseguirlo”. Así lo aseguró José Ayala, supervisor de la sucursal de San Germán de Caribbean Temporary Services (CTS), agencia de empleos que cuenta al momento con más de 1,400 puestos disponibles para personal diestro, técnico y profesional. Entre estos puestos hay oportunidades para carreras cortas y técnicas.

Mencionó que entre las plazas que los patronos buscan llenar en todo Puerto Rico hay puestos de plomería, electricidad, técnico de refrigeración, mecánica industrial, cocineros, bartenders, personal para servicios de bufé, y personal de ventas y de servicio al cliente.

Varios de estos oficios coinciden con los que mayor interés generan entre los estudiantes que se matriculan en carreras cortas, de acuerdo con Eliseo Martínez, director ejecutivo de la División Técnica IBC de NUC University en Caguas.

“Los programas dirigidos a la belleza, al área técnica y las artes culinarias son los más solicitados por los estudiantes en Puerto Rico”, sostuvo Martínez, quien indicó que el primero es el que ha experimentado el mayor crecimiento durante la pandemia de COVID-19, sobre todo luego de que la gente volviera a salir de sus casas al finalizar el confinamiento. “Es un aumento significativo que nos coge de sorpresa al ver tantos estudiantes interesados en estética, el programa que más estudiantes tiene. Antes el interés estaba más dirigido a otras áreas, como la cocina”, indicó.

“Cuando uno habla con estudiantes y les pregunta qué los motivó a entrar al campo de la belleza, responden que ven más oportunidades al haber un mayor interés de la gente en verse bien y cuidarse mejor”, dijo Martínez. “También mencionan que tienen la oportunidad de ser sus propios jefes”, aseguró.

En el área técnica, los programas de electricidad, refrigeración y plomería son los que más atraen a estudiantes, quienes, una vez culminen sus estudios y obtengan la licencia requerida por el estado, pueden desempeñarse como empleados o por cuenta propia.

“Durante la pandemia, todos estaban encerrados en sus casas, así que utilizaban más sus enseres, por lo que era más probable que se dañaran. El aumento en la necesidad de este tipo de servicios hizo que estos oficios tuvieran más oportunidades de trabajo”, agregó el ejecutivo de NUC University.

Asimismo, informó que el programa de técnico de construcción (handyman) es otro que ha tenido auge debido a la necesidad de obreros en proyectos que aún están relacionados con las labores de reconstrucción tras los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020. Dijo que el programa ofrece cursos de soldadura, albañilería, ebanistería y gypsum board. Para aumentar sus oportunidades de trabajo, añadió que muchos estudiantes combinan varias carreras cortas, como refrigeración y electricidad, o handyman y plomería.

En artes culinarias, dijo que hay demanda tanto para cocineros como para bartenders o mixólogos. Mencionó que quienes estudian artes culinarias, o panadería y repostería internacional pueden trabajar como empleados o por su cuenta en negocios de catering, restaurantes y food trucks.

De acuerdo con Glenda Burgos, directora de Ventas y Mercadeo de CTS, otros trabajos en alta demanda y que no requieren bachillerato son: puestos de mantenimiento, producción, almacén, choferes, obreros agrícolas, operadores de manufactura (ensambladores u operadores de máquinas) y housekeeping. Agregó que la mayoría requieren, por lo menos, un diploma de cuarto año, disponibilidad completa de horario, destrezas de comunicación, manejo de tecnología (como computadoras o tabletas) y, en ocasiones, pueden requerir que sea bilingüe, sobre todo si va a trabajar en la industria hotelera.

Los entrevistados coincidieron en que, para los puestos que no requieren estudios más allá del diploma de escuela superior, recibir una educación adicional, como la que brindan las carreras cortas, puede hacer la diferencia entre ser reclutado o no. “Muchos restaurantes necesitan empleados que ya conozcan de artes culinarias porque no tienen tiempo para adiestrarlos”, apuntó Martínez, a modo de ejemplo.

En ese sentido, Burgos agregó que los requisitos para los puestos los establecen los patronos, por lo que puede suceder que una compañía requiera un nivel educativo más alto que otra para el mismo puesto.

A futuro, los entrevistados concordaron en que se espera que se mantenga una alta demanda en carreras como: plomería, electricidad, técnicos de construcción, técnicos de refrigeración, mecánica industrial, cocineros, bartenders, esteticistas, vendedores, personal de servicio al cliente, empleados de mantenimiento, producción, almacén y choferes.

A largo plazo, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo federal incluyó a los técnicos de servicio de energía eólica, instaladores de sistemas de energía solar, auxiliares de terapia ocupacional, asistentes de salud en el hogar y cuidado personal, auxiliares de terapia física y auxiliares de terapia ocupacional entre las ocupaciones que más crecerán para el 2030.