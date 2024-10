En aparente aumento el cáncer

Hay esperanza

Programa de detección temprana y pruebas innovadoras

Los criterios de elegibilidad para el programa son estar entre las edades de 21 a 64 años, no tener el plan de la tarjeta de salud del gobierno, no tener plan privado, cumplir con criterio de ingreso económico, mujeres de 65 años o más que no tengan Medicare o no cuenten con Medicare Parte B.