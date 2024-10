“La detección temprana salva vidas”: qué pruebas hacerte para saber si tienes cáncer de seno

Cada día, en promedio, una mujer muere en Puerto Rico por cáncer de mama invasivo. Son 36 madres, tías y primas al mes. Son 432 mujeres que, anualmente, ya no están.

La más accesible es el autoexamen . No tiene edad para realizárselo, aunque es recomendado una vez al mes luego de los 40 años. Aquí, la mujer examina sus senos en busca de anomalías, asimetrías o masas, ya sean suaves o firmes.

También se deben observar otros síntomas como: cambios en la coloración o la textura de la piel, nódulos agrandados en las axilas y que el pezón no se invierta, se hunda.

Además, está la sonomamografía , un estudio que no emite radiación, y la imagen de resonancia magnética (MRI, en inglés) de seno. Estas arrojan más información sobre las lesiones detectadas en la mamografía.

“Tenemos que perder ese miedo. Ya lo que hay son mitos. La mamografía no duele, molesta. No tiene radiación significativa. Y verlo como una oportunidad que tenemos para descubrir lesiones que son más pequeñas que un granito de arroz, que aún no se palpan”, expresó la doctora.