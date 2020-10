Aunque el cáncer de seno es un diagnóstico difícil de recibir, en la mayoría de los casos es curable.

En Pavia Breast and Imaging Center queremos que te mantengas saludable y ofrecerte un equipo de profesionales comprometido con las mujeres, unido a la tecnología más moderna y de avanzada. Lo más importante es poder diagnosticar el tumor en su etapa más temprana y esa es nuestra misión.

A pesar de que la mamografía es la mejor herramienta de detección temprana del cáncer de seno disponible, no detecta todos los cánceres de seno. La tomosíntesis de seno supera algunas de las limitaciones de la mamografía estándar.

La tomosíntesis o mamografía tridimensional (3D) es una forma avanzada de mamografía donde se toman las imágenes del seno de forma tridimensional y utiliza dosis bajas de rayos X para detectar el cáncer en forma temprana, cuando el cáncer es más tratable.

Para los radiólogos, la tomosíntesis es un estudio mejor que la mamografía porque evita que se le solicite a la paciente regresar al centro de imágenes para aclarar algún hallazgo en la mamografía que pueda ser sospechoso por el tejido sobreimpuesto, causando densidades asimétricas que, a su vez, crean dudas.

Las lesiones malignas se ven mucho mejor, disminuyendo el que no podamos diagnosticar temprano un tumor pequeño porque el seno esté muy denso (blanco) e impida tener mejor visibilidad. El tejido denso es una de las causas más comunes para no detectar lesiones tempranas por no poder verlas, ya que están ocultas.

Este tipo de mamografía 3D o tridimensional ayuda grandemente para poder evaluar este tipo de seno. En Pavia Breast and Imaging Center estamos haciendo este estudio desde el 2012 y su efectividad se ha comprobado obteniendo mejores diagnósticos.

Entre sus muchas ventajas están: permite una mejor detección de carcinomas invasores en estadios tempranos, brinda mayor precisión para determinar el tamaño, la forma y la ubicación de lesiones mamarias. Además, tiene mayor probabilidad de detectar lesiones múltiples en la misma mama, aporta imágenes más claras de cuándo ocurren cambios en la arquitectura en las mamas densas (fibroglandulares) y heterogéneas, reduce la necesidad de nuevas citas para completar las imágenes o realizar estudios adicionales y puede reducir la toma de biopsias innecesarias al mejorar la evaluación del tejido mamario sospechoso.

Para información, llama al 787-727-5381 o al 787-641-1616.

La autora es directora médica de Pavia Breast and Imaging Center del Hospital Pavia Santurce.