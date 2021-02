Acreditado por la Comisión Conjunta, CMS (Center of Medicare and Medicaid Services), UNOS (United Network for Organ Sharing), el Colegio Americano de Radiología (ACR, en inglés) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC, en inglés) como Centro de Dolor de Pecho, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe es el único hospital que ofrece todos los servicios necesarios para el diagnóstico, el tratamiento y la cirugía de condiciones cardiovasculares para niños y adultos en un mismo lugar.

Cuenta con la facultad médica más completa y reconocida de la isla, especializada en cardiología, cirugía cardiovascular y torácica, cardiología intervencional, cirugía endovascular y periferovascular, electrofisiología y cardiología pediátrica. Todos los médicos son board certified.

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe también cuenta con la única Unidad de Intensivo Pediátrico Cardiovascular, así como con el único Programa de Trasplante de Corazón que existe en la isla, el cual ha brindado una segunda oportunidad de vida a más de 166 pacientes.

También posee el único Programa de Medicina Estructural en Puerto Rico, dirigido por el doctor Cid Quintana Rodríguez, cirujano cardiovascular de adultos y niños, y cirujano de trasplante; y los cardiólogos intervencionales doctores Edwin Pérez Marrero y Manuel Areces. El Programa integra procedimientos diagnósticos con la coordinación de profesionales altamente cualificados y comprometidos en adaptar la mejor terapia de tratamiento para cada paciente. Como parte del programa, ofrece los siguientes procedimientos: reemplazo transcatéter de válvula aórtica (TAVR), implante de MitraClip para pacientes con insuficiencia mitral severa, implante de válvula pulmonar percutánea, Melody, para pacientes con conductos disfuncionales de la válvula pulmonar; e implante del dispositivo Watchman, para pacientes con fibrilación atrial no valvular.

Para información sobre el Programa de Medicina Estructural, llama al 787-754-8500, extensiones 1146 y 1149, o escribe a [email protected]. Para información sobre el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe o citas médicas, llama al 787-754-8500.