“Hemos seguido los protocolos de seguridad que teníamos que seguir”, así contestó Arnold Donald, presidente y CEO de la corporación Carnival a la pregunta que se le hizo durante una llamada con periodistas ayer, sobre las medidas de seguridad que la empresa ha seguido para enfrentar la pandemia del coronavirus que también llegó a varios de sus barcos.

La empresa de cruceros, y la más grande del mundo, agrupa a Holland America, Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Costa, Cunard y Seabourn, entre otras líneas de barco. Fue en uno de sus barcos donde surgió el primer brote de coronavirus en el mar, mientras navegaba por Japón. El Diamond Princess tuvo 700 pasajeros enfermos confirmados con el COVID-19, mientras estaba en cuarentena en las aguas de Japón, luego de detectarse los primeros casos fuera de China. De estos, y según la información de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), nueve fallecieron.

MS Zaandam en el Canal de Panamá. (Suminisrada/Canal de Panamá)

Donald ha llevado la voz cantante de la compañía matriz también en los casos confirmados en el Zaandam de Holland America, que finalmente logró llegar a Ft. Lauderdale, Florida, luego de una accidentada travesía desde Buenos Aires, Argentina, donde no se le permitió desembarcar en ningún puerto. El barco, también tuvo casos confirmados del coronavirus entre pasajeros y tripulación, y pasajeros fallecidos.

El ejecutivo recalcó que en esas situaciones han trabajado siguiendo las reglas establecidas por las autoridades de gobierno, los puertos y los CDC, y llegó a hacer un video donde rogaba porque lo que catalogó como una crisis humanitaria en el Zaandam, fuera atendida como emergencia para evitar una tragedia mayor con sus pasajeros.

Aunque destacó que Carnival no tendrán beneficios del plan de estímulo económico del gobierno del presidente Donald Trump, porque la empresa, como otras grandes de crucero, no tiene matrícula registrada en Estados Unidos, confirmó que seguirán bajo bandera panameña como ha sido hasta ahora. Además que continuarán buscando fondos adicionales y líneas de crédito para solventar la empresa en esta temporada en que no tienen ninguna ganancia. Algunas de estas podrían ser de gobiernos europeos.

También dijo que China podría ser una de las primeras áreas donde los cruceros empezarán a navegar de manera regular, ya que esa región se está reabriendo, pero que es solo unaposibilidad que todavía necesita evaluarse. Indicó que con la incertidumbre y los datos que se están ofreciendo, hay que evaluar otros aspectos, incluyendo si el gobierno de ese país autoriza a sus ciudadanos a visitar otros destinos asiáticos, que por el momento tampoco se sabe cuáles son y habría que esperar en la medida en que van reabriendo.

Donald había confirmado en una entrevista previa grabada con CNBC que los resultados de la pandemia han sido devastadores, pero que serán temporeros y que las reservaciones para el 2021 se mantienen sólidas, pintando un panorama más alentador para la industria de cruceros. Reconoció que esos viajes están basados en las reuniones sociales entre las personas, algo que por ahora no está permitido, pero también destacó las estrictas medidas de higiene y desinfección que siempre han tenido los barcos.

La empresa global tiene más de 12 barcos en construcción para los próximos cinco años, incluyendo cuatro que estaban en agenda para estrenar este año. Ahora debido al coronavirus y al cierre de los astilleros donde se construyen no hay certeza de que el Enchanted Princess, el Mardi Gras de Carnival o el Costa Firenze puedan estrenar este 2020, al menos en la fecha programada.