La lentitud de movimiento e imprecisión de la trayectoria del huracán Dorian ha puesto en compás de espera a las ciudades que están dentro de su posible trayectoria, pero también ha traído numerosos cambios e incertidumbre a los planes de viajes de quienes tenían sus vacaciones listas.

Esto incluye, especialmente a quienes viajarían en crucero por el Caribe y las Bahamas, ya que la mayoría de barcos salen desde puertos de la Florida, los que hoy anunciaron el cierre por orden de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los puertos de Miami, Ft. Lauderdale y Puerto Cañaveral, a una hora de Orlando, cesaron operaciones hoy “hasta nuevo aviso”, una medida que habían estado posponiendo hasta que fuera necesario.

“Los pasajeros de crucero deben comunicarse con las líneas de crucero y aerolíneas”, publicó Port Everglades, el puerto de Ft. Lauderdale, en sus medios sociales.

Quienes tenían viajes saliendo desde uno de ellos estarán afectados, pero estos no son los únicos cambios que ha traído Dorian. Las líneas de barco, trabajando en conjunto con sus meteorólogos, han tenido que hacer numerosos ajustes en sus itinerarios, y los han estado evaluando a medida que se emiten los boletines y pronósticos del Centro Nacional de Huracanes.

Las medidas que se han tomado incluyen cancelaciones, como en el caso de Disney Dream, de Disney Cruise Line, y otras travesías se han tenido que acortar, o lo contrario, extender porque no pueden llegar a puerto el día previsto. Aunque esto último puede parecer positivo para algunos viajeros que no tendrán que pagar extra por permanecer unos días adicionales navegando, esto trastoca todo el panorama para ellos y puede representar gastos extras para quienes tienen que viajar por avión a sus lugares de residencia. En las travesías que se cancelan, los pasajeros reciben el reembolso total de lo pagado y, en ocasiones, algún crédito para un viaje futuro.

Otro afectado fue el Norwegian Breakaway, de Norwegian Cruise Line, que llegará a Nueva Orleans el 3 de septiembre, en vez de llegar a Miami, ayer, 1. de septiembre, como estaba previsto. También cancelaron el próximo viaje que iniciaría hoy Royal Caribbean declaró que no vislumbra cambios para viajes a partir del 6 de septiembre, y el viaje del Allure of the Seas, que saldría hoy desde Ft. Lauderdale, ahora saldrá el 4 de septiembre en una travesía más corta.

Para quienes no han viajado y lo harían en los próximos días, podría representar tener que cancelar sus viajes por no tener disponible en sus días de vacaciones las nuevas fechas, resultando en algunos casos pérdida de lo invertido en el viaje o gastos adicionales. No hay que entrar en pánico, sino orientarse bien dando los pasos adecuados y evaluando con la empresa con que compró el viaje sus opciones (su agente de viajes, la línea de cruceros o página web donde compró). Las aerolíneas tienen vigente una política de cambios de fecha de viaje por el huracán, sin penalidad, siempre y cuando se mantenga dentro de unas fechas establecidas por ellos.









Viajar en la temporada de huracanes tiene la ventaja de los bajos precios y excelentes incentivos para navegar, pero trae consigo el riesgo de cancelaciones e imprevistos como estos. Por eso la mejor recomendación es invertir en un seguro de viajes que incluya cancelaciones por asuntos del tiempo.

Incierto el daño causado a las islas privadas en las Bahamas

La mayoría de líneas de crucero tienen islas privadas en las Bahamas, en las que ofrecen pasadías a sus viajeros. Algunas de ellas, como CocoCay, de Royal Caribbean, han sido renovadas completamente. Esta reestrenó en mayo y tiene todo un parque acuático, zip line y paseos en globos, entre otras actividades, y la inversión realizada superó los $250 millones. La empresa había dicho que junto a su director de Meteorología, James Van Fleet, habían decidido abrir la isla el 4 de septiembre, pero ahora se espera su evaluación final.

Disney Cruise Line, por su parte, tiene a la premiada Castaway Cay, donde ofrece toda la experiencia Disney, incluyendo encuentros con personajes, playas para la familia y otras solo para adultos, atracciones acuáticas y cabañas privadas, (que se rentan hasta por $500 por día). La empresa estuvo en el “ojo del huracán”, por decidir dejar a sus empleados en la isla durante el paso de Dorian, aunque ya confirmó que todos están a salvo y que siempre estuvieron seguros. MSC Cruises, tiene en construcción a Ocean Cay MSC Marine Reserve, ubicada en un islote donde se extraía arena industrial y que ahora será convertida en un hábitat marino y reserva natural. Se espera que estrene en noviembre.