Para algunos, van a paso lento, pero para otros van a paso firme los preparativos para la reapertura del gigante de los parques temáticos de Orlando, Walt Disney World.

Previsto para reiniciar operaciones a partir del 11 de julio, en Magic Kingdom y en Animal Kingdom, Disney ha seguido dando indicios de cómo será la experiencia en sus parques, con la famosa “nueva normalidad” de que tanto se habla.

Mientras los otros grandes parques, como Universal Orlando Resort y SeaWorld, ya reabrieron, en Disney continúan los preparativos, pero han estado celebrando grandes victorias, como acoger en su complejo deportivo, ESPN Wide World of Sports, el regreso de los titanes del baloncesto y el soccer, la NBA y la MLS. Ambos volverán a jugar en julio.

Recientemente se anunció que los juegos de la MLS se llevarán a cabo en el ESPN Wide World of Sports. (Suministrada)

Para los turistas en general, han dado una idea bien clara de cómo será la visita a los parques y hoteles, a través de las diferentes guías y directrices que han publicado. Se sabe que la reapertura será por fases, y que el 15 de julio reabrirán Epcot y Hollywood Studios, completando así el reinicio de operaciones en estos tiempos en que la pandemia del coronavirus todavía no ha desaparecido.

Esto es lo que debe saber si quiere visitarlos:

Visita a los parques requiere reservación

No habrá nada como comprar un boleto en la boletería, o adquirirlo online de manera regular. Hay que reservar, y solo quienes tengan reservación y boleto comprados, podrán ir. Eso lo hará bien difícil para quienes quieran ir los primeros días, si sucede lo que pasó en Disneyland Shanghai, que las entradas se agotaron en un par de horas. Esto incluye quienes tenían boletos comprados por adelantado, que deben esperar por instrucciones, aunque se espera que puedan reservar antes de que se pongan a la venta los nuevos boletos, y también los que tienen pases anuales. Hay mucha confusión todavía y Disney ha prometido notificar cómo será ese proceso de reservación.

Mascarillas y otras medidas estrictas que habrá que cumplir

No queda dudas que la empresa tendrá personal suficiente para garantizar que todo el mundo, niños mayores de dos años y adultos, usen su mascarilla y que se les tome la temperatura (se requiere menos de 100.4F). Pero también habrán señales de distanciamiento social y aunque no han dicho cómo funcionarán las atracciones, se espera que al igual que han hecho otros parques, dejen filas por el medio y abundantes asientos vacíos. No habrá FastPass+ para las atracciones pero sí un sistema de filas que anunciarán.

Pocos hoteles abrirán al principio

A partir del 22 de junio abrirán sus hoteles con villas del lujo del Disney Vacation Club, entre ellos el nuevo Disney’s Riviera Resort, pero podrán entrar a ellos quienes tengan reservación. Si no es huésped y quiere comer en uno de los restaurantes de esos resorts, también necesita reservación.

En las habitaciones se han tomado medidas extremas adicionales de limpieza, y durante la estadía se limpiará en días alternos, a menos que el cliente pida que no entren. Se les dejarán sábanas y toallas adicionales, empaquetados y se desinfectará todo cada vez que se desocupen los cuartos. Disney presentó esta semana un nuevo video con el procedimiento.

Las piscinas tendrán horario limitado y cantidad de personas limitadas. El servicio de transportación gratuito desde y hacia el aeropuerto, el Magical Express, estará disponible para los huéspedes.

Reservaciones para comida

Se cancelaron todos los paquetes de comida en reservaciones existentes, (Disney Dining Plan) por el resto del 2020 y también las reservaciones de sus restaurantes en los parques, pero están disponibles para los resorts que vayan abriendo y en Disney Springs, que reabrió el 20 de mayo. Tanto en restaurantes como en tiendas, se sugiere pagar sin efectivo.

No será una experiencia de visita completa

Si es fan de los fabulosos espectáculos de fuegos artificiales con los que Disney, como nadie, cierra un día de visita a sus parques, o si es de los que va a retratarse con su personaje favorito aunque haga fila por horas, piénselo dos veces antes de reservar su visita. Estas y otras experiencias no estarán disponibles al menos al principio, al igual que las Extra Magic Hours, para entrar antes o quedarse más tarde en los parques, un beneficio exclusivo de los huéspedes de hoteles.

La app lo tendrá todo

Todala información para el viajero estará disponible en My Disney Experience App, que siempre ha sido una gran herramienta para planificar, pero que ahora será indispensable, para estar al tanto de cualquier cambio que surja.

Disney Parks reabrió su parque Disneyland Shanghai, en China, el 11 de mayo y se está preparando para iniciar operaciones en Disneyland, en Anaheim, California el 17 de julio, y de su Downtown Disney, el 9 de julio.