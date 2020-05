Para los fans de Disney en Orlando, el miércoles 20 de mayo, es un día esperado. Ese día reabrirá Disney Springs, y aunque ya se había anunciado, lo que todos esperaban era conocer las restricciones y reglas que aplicarían a esa apertura, en una época en que todavía hay miles de casos positivos de coronavirus en la Florida.

Disney Springs es un gigantesco distrito de entretenimiento, con docenas de tiendas, restaurantes, bares y cafés. La empresa dijo que reabrirlo es un gran primer paso para la reapertura gradual de WaltDisney World Resort, y que el proceso es uno hecho con seguridad y para el bienestar de los visitantes, sus empleados y partners de operaciones externas.

“Estamos ansiosos por comenzar a darle la bienvenida a esta parte de Walt Disney World. Si bien nuestros parques temáticos y hoteles resort permanecen cerrados temporalmente, la reapertura gradual de Disney Springs marca una etapa en la que navegaremos juntos por este tiempo sin precedentes de la manera más responsable posible”, dijeron.

Durante la primera semana de reapertura, habrá algunos establecimientos abiertos que pertenecen a terceros y ya a partir del 27 de mayo, reabrirán tres tiendas y locales propiedad y operados por Disney: World of Disney, D-Luxe Burger (solo para pedido móvil) y Marketplace Co-Op.

La visita a Disney Springs no ofrecerá la acostumbrada experiencia completa durante esta temporada de reapertura parcial en la que se seguirán los requisitos establecidos tanto por el gobernador Ron DeSantis y sus autoridades de salud, como por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Disney reveló un documento con todo lo que necesita saber antes ir a Disney Springs:

Estacionamiento y entradas: Durante esta fase inicial, el estacionamiento será solo en los garajes Orange y Lime; el resto estará cerrado. El número de visitantes será reducido y se podrá entrar por cuatro ubicaciones, incluyendo los garajes abiertos y el puente peatonal del Hotel Plaza Boulevard.

Se requerirá mascarillas faciales apropiadas: Todos los visitantes de 3 años de edad y mayores, así como empleados deberán usarla y han pedido que todos se aseguren de tenerla antes de llegar. Tendrán que usarse sobre la nariz y la boca en todo momento (excepto cuando esté sentado en una mesa de comedor).

Se tomará la temperatura a la llegada: Cualquier persona que muestre una temperatura de 100.4 grados o más será dirigida a un lugar adicional para realizar un nuevo examen y asistencia; aquellos que nuevamente midan 100.4 grados o más no podrán ingresar, ni tampoco los de su grupo.

Hay que mantener la distancia física: Ademásde limitar la entrada, también se limitará dentro de cada establecimiento abierto. Habrá marcas en el piso para cuando haya que hacer fila y pondrán barreras físicas donde es difícil mantener el distanciamiento.

Se recomienda no usar efectivo para pagar: Esto siempre que sea posible, aunque no indicaron que no lo aceptarán, y sugieren que si lo tienen, compren una tarjeta de regalo de Disney (no tiene cargos), para usarla durante su visita.

Disney también establecerá estrictas medidas de limpieza y desinfección, tendrán más estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos, y están adiestrando al personal en las nuevas medidas tomadas.

Aunque se ha comentado mucho que podrían abrir los parques y los hoteles el 1ro. de julio, porque se pusieron disponibles las reservaciones de hoteles desde esa fecha, esto no garantiza que así sea. La empresa también los tuvo disponibles para mayo y junio, y esas fechas fueron removidas de su sistema de reservaciones. La única diferencia ahora, que alimenta la esperanza de los quieren regresar pronto, es que ya en Orlando se han seguido reabriendo todos los comercios y algunos lugares turísticos, por lo que si todo sale como el gobierno estatal ha declarado, podríamos ver muy pronto una reapertura total de la ciudad. Si es así, se podrían reabrir los parques temáticos incluyendo los de Disney, aunque se sabe que estas reaperturas serían graduales.

Ya Universal reabrió su CityWalk, con muy pocas tiendas y restaurantes abiertos, y en un horario limitado pero siguiendo un estricto protocolo de seguridad y de higiene. Aunque había mucha curiosidad por saber cómo funcionaría, no ha habido una asistencia masiva, y todavía muchos residentes consideran que podría ser de riesgo salir a este tipo de lugares. Universal declaró que las visitas son a riesgo de cada uno y que no recomiendan que personas mayores o con condiciones médicas los visiten en estos momentos.