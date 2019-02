El paisaje y la vista panorámica de la costa norte de Puerto Rico es imponente. Desde allí se puede ver desde el pueblo de Hatillo hasta Dorado, los molinos de Cataño y hasta un pedacito del Viejo San Juan. El fresquito “invernal”, sobre todo en las noches y las mañanas, puede llegar hasta los medianos 50 o 60 grados Fahrenheit en estos días. Mientras que el cantar de las aves, los olores y colores de la naturaleza, en todo su esplendor, te enamorarán.

Es lo que puedes disfrutar a 800 metros sobre el nivel del mar en la Finca Oro Rojo (FOR), en Orocovis, donde acampar tiene otro significado. Allí se hace “glamping”, esa nueva tendencia de hospedaje que combina acampar en una caseta al aire libre, pero con las comodidades de una cama, baño con inodoro y ducha con agua caliente.

Para sus propietarios, Edwin Rivera y Milly Cortés, es un sueño hecho realidad.



“Soy de Orocovis y aunque me fui a los 17 años a estudiar, siempre quise tener una finca”, afirma Rivera, quien trabajaba en el Departamento de Noticias de Univision y cuando fue cesanteado decidió que era el momento de concretar el proyecto.

El costo de la estadía es de $99 por noche, pero con los descuentos de Airbnb, sale en un poco más de $70. (Ramón “Tonito” Zayas)

Luego, dice que tomó un curso de agroecología en Bosque Modelo y otro en el proyecto Josco Bravo “y fui aprendiendo de agroecología para trabajar la finca de forma ecológica”, lo que significa que no utiliza abonos químicos ni pesticidas. “Todo lo trabajamos con composta y materiales que provee la misma tierra para abonar”, agrega, mientras destaca que el proyecto de “glamping” no abandona los principios agroecológicos con los que inició la finca.

Precisamente, cuenta que la decisión de crear el espacio para acampar surgió el año pasado cuando un sobrino le sugirió que en la finca se podía hacer algo “chévere” relacionado con turismo agroecológico.

Edwin Rivera, propietario de Finca Oro Rojo, descansa sobre unos troncos de pinos, caídos en el huracán María, apilados en forma de sillón reclinable. (Ramón “Tonito” Zayas)

“El año pasado, Foundation for Puerto Rico organizó una reunión en Orocovis para desarrollar ideas de negocios y nosotros sometimos la idea”, explica el también agroempresario. De hecho, señala que gracias a los talleres que recibieron de esta entidad “pudimos convertir una idea en realidad”, además de una subvención que los ayudó a iniciar el negocio.

“Ellos nos auspiciaron con un curso de desarrollo empresarial, así que estamos muy agradecidos de que nos dieron la mano y están ayudando a otros negocios en Orocovis para atraer turismo”, agrega Rivera.

Desde el interior de la caseta de acampar se puede disfrutar la naturaleza vibrante que la circunda. (Ramón “Tonito” Zayas)

Al aire libre

Situado sobre la planicie de una montaña, Rivera ha instalado la primera de tres casetas alfombradas, de 16 pies de diámetro, que se ubicarán en ese espacio. Cuenta con una cama de dos plazas, una mesita artesanal, binoculares y detalles decorativos. A pasos, fuera de la caseta, está el baño privado, con inodoro y ducha de agua caliente.

“Aquí es necesario el agua caliente porque hace frío, sobre todo durante la noche y la madrugada”, menciona Rivera, tras describir que se trata de un concepto para las personas a las que le gusta estar cerca de la naturaleza, pero que prefieren tener la comodidad de una cama y un baño, algo que no sucede cuando se hace camping al estilo tradicional.

“Aquí, además, tenemos el concepto de basura cero; no utilizamos platos ni vasos sanitarios. Así que a la persona que venga le damos una vajilla para su uso, al igual que utensilios de cocina y proveemos las frisas, sábanas y toallas”, detalla Rivera, para luego indicar que la estadía incluye el desayuno.

Finca Oro Rojo cuenta con 54 cuerdas de terreno donde se cultiva, mayormente, frutos menores. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las casetas tienen un área de cocina comunal, pero cada una tendrá una barbacoa para su uso con todos los utensilios para los que desean traer su propia compra. En esos casos, tienen acceso a los productos que se cultivan en el huerto. Además de una neverita de playa con hielo para guardar los alimentos. El espacio también cuenta con un área para hacer fogatas “para ayudar a calentar el cuerpo a los más friolentos”.

Cabe aclarar que en el área de las casetas prefieren que las personas no fumen. Pero es un espacio en el que se aceptan mascotas.

Experiencia agroturística

Es, también, un espacio que apela al agroturismo en el que las personas que quieran aprender a sembrar, cosechar o ayudar también lo pueden hacer.

“La persona puede tener la experiencia de conocer sobre cómo se trabaja en una finca. Por ejemplo, aprender a sacar yautía o sembrar gandules, entre otras actividades que se realizan en una finca”, explica Rivera, quien está desarrollando huertos cerca de las casetas para las personas que no quieren bajar hasta la finca.

El área comunal con hamacas en las que puedes descansar o leer y aprovechar para relajarte y olvidarte del estrés citadino. (Ramón “Tonito” Zayas)

De hecho, son 54 cuerdas de terreno donde Rivera cultiva, mayormente, frutos menores. Entre ellos se encuentran, guayabas, yerbabuena, jengibre, cilantro, cilantrillo, cebollines, cúrcuma, calabaza, habichuelas, tomates, rábanos, lechugas y distintos tipos de hojas, mostaza, orégano, ají picante, nabos y gandules, además de otros árboles frutales. “Y tenemos gallinas, así que siempre hay huevos frescos”.

La finca cuenta con varias quebradas que en algunas partes se unen y forman un pequeño río, así como una pocita en la que los huéspedes podrán entrar. “Queremos desarrollar esa área con otras casetas”, agrega Rivera.

“La idea es que las personas que vengan aquí puedan disfrutar de la naturaleza y descansar del estrés diario de la ciudad. Una opción es recostarse en una hamaca, disfrutar de la brisa mientras se lee un libro. También hay unos troncos que están acomodados de tal forma, que la persona se puede recostar en ellos paratomar un poco de sol”, propone el empresario, tras explicar que reutilizó los troncos de los pinos que había en el área y que cayeron con el huracán María.

Finca Oro Rojo inaugura sus instalaciones este fin de semana. (Ramón “Tonito” Zayas)

Observación de aves y aventuras

El área, además, se presta para la observación de aves. Entre ellas se encuentran el bienteveo, guaraguao, halcón peregrino, pájaro bobo, pájaro carpintero, clérigo, San Pedrito y distintas especies de reinitas.

Sin embargo, si la persona quiere salir a turistear, Orocovis tiene muchas opciones. Entre ellas, Rivera menciona a Toro Verde, para los que buscan un poco de aventura, con el segundo “zip line”, más largo del mundo.

“Si quieres hacer senderismo por las montañas, hay áreas cerca que pueden explorar. También tenemos, a 40 minutos, el bosque de Toro Negro, que es un tipo de bosque lluvioso igual que el Yunque, con cascadas, veredas y áreas de observación”, explica Rivera.

De la misma forma, destaca que los amantes de la gastronomía tampoco saldrán defraudados porque cuentan con varios restaurantes cerca “y les podemos recomendar algunos donde se come bien y a muy buen precio”. Entre ellos, menciona a Roka Dura y La Cobacha Criolla y pizzerías, entre otras ofertas gastronómicas.

“Nuestra idea es atraer turistas de fuera de Puerto Rico. No es que no nos guste el puertorriqueño, los locales son bienvenidos. Pero queremos que entre dinero al país. Por eso escogimos el nombre a propósito, Finca Oro Rojo, porque las iniciales en inglés son FOR: ‘For Glamping’, ‘For Hiking’, ‘For Rest’, ‘For Help’, ‘For Enjoying’... La idea es utilizar esas iniciales en Europa y Estados Unidos”, explica Rivera, quien dice que el nombre de oro rojo apela a que la mayor parte de la tierra en el área es roja “y ese es nuestro oro”.

