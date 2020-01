Uno de los grandes eventos que dan inicio a las actividades anuales en los parques temáticos de Orlando, Florida, es el Mardi Gras de Universal Studios, que este año empieza el 1 de febrero. La empresa anunció que el cantautor boricua Luis Fonsi, ofrecerá un concierto el 13 de marzo, como parte de la festividad que este año celebra el 25 Aniversario.

El Mardi Gras es una especie de versión familiar de la gran fiesta que supone el Carnaval de Mardi Gras en Nueva Orléans. En Orlando es una gran celebración extendida hasta el 2 de abril, que tiene entre sus momentos cumbres además de los conciertos de artistas destacados, un gran desfile nocturno de vistosas carrozas.

Cada año el desfile tiene un tema distinto, y en este es el Treasures of the Deep, que tendrá seis carrozas nuevas inspiradas en las criaturas místicas de las profundidades del mar y de la ciudad hundida del Atlantis. En total hay 12 carrozas, que incluyen también las siempre favoritas Riverboat y la enorme King Gator, diseñadas como en años anteriores por Kern Studios, la misma compañía que las ha creado para la icónica celebración de Nueva Orléans desde 1947. Desde allí se lanzan millones de collares de colores, con los tonos violetas, verdes y dorados, tan típicos de ese carnaval. Además todos los días hay música en vivo con bandas llevadas de la calle Bourbon de la ciudad sede de Mardi Gras.

Como en toda celebración no faltan los kioscos de comida, en este caso con platos típicos de la comida cajún del sur estadounidense, como el Bayou Boil, con cangrejo hervido, gumbo y jambalaya. Este año por primera vez hay alimentos y bebidas en Carnival Around the Universe, una carpa de degustación con platos inspirados en los carnavales de alrededor de todo el mundo y cada dos semanas tendrán novedades en el menú. En el parque, que es uno de los dos de Universal Orlando Resort, dedican toda una zona temática a esta festividad, en una zona que denominan French Quarter Courtyard, en honor a la fiesta original, donde además de comida y bebida especial, hay artículos a la venta alusivos a Mardi Gras.

Además de Luis Fonsi, en el evento de Universal Studios Orlando se presentarán el grupo TLC, a la izquierda, y el DJ Marshmello. (Suministada)